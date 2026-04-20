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Spara con il fucile dalla sua abitazione a Vigevano e si barrica dentro: ferite due persone

Carabinieri e polizia stanno cercando di far uscire di casa un uomo a Vigevano (Pavia) che si è barricato nell’appartamento dopo aver esploso alcuni colpi di fucile. Un 75enne e una 63enne sono stati feriti di striscio.
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A cura di Enrico Spaccini
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un uomo, le cui generalità non sono state rese ancora note, si è barricato in casa a Vigevano (in provincia di Pavia) dopo aver esploso alcuni colpi di fucile. I pallini hanno ferito di striscio due persone, un uomo di 75 anni e una donna di 63 anni, che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Al momento, le forze dell'ordine hanno interdetto l'area e stanno provando a convincere lo sparatore a consegnare l'arma e a uscire dall'appartamento.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 14 di lunedì 20 aprile in via Gravellona, a Vigevano. Stando a quanto ricostruito finora, un uomo avrebbe imbracciato un fucile e avrebbe esploso diversi colpi. Due di questi avrebbero ferito di striscio un 75enne e una 63enne. Questi sono stati poi soccorsi dal personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e sono stati trasportati in codice giallo il primo al Policlinico San Matteo e la seconda all'ospedale civile di Vigevano.

Nel frattempo, i vicini hanno allertato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. Mentre gli agenti della locale hanno interdetto l'area per sicurezza, gli altri stanno provando a convincere l'uomo a consegnare il fucile e uscire dall'abitazione nella quale si è barricato.

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