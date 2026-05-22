milano
video suggerito
video suggerito

Si diverte a sparare colpi dalla finestra dell’appartamento, bossoli trovati in cortile: 37enne denunciato

Un uomo di 37 anni, cittadino italiano, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver sparato diversi colpi di pistola, a salve, nel cortile condominiale. In casa dell’uomo sono stati trovati una pistola a salve marca Bruni insieme a 73 cartucce calibro 9 millimetri.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Francesca Caporello
Immagine

Paura e preoccupazione in un condominio in viale Romagna a Monza. Alcuni condomini hanno chiamato il 112 per segnalare un loro vicino di casa che alla sera si affaccia dalla finestra, armato di pistola, e comincia a sparare proiettili in cortile. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza, del reparto Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Grazie alle testimonianze raccolte tra i condomini di uno stabile di viale Romagna e ai successivi accertamenti investigativi, i poliziotti sono riusciti a risalire al presunto responsabile delle esplosioni, decidendo quindi di intervenire con una perquisizione mirata alla ricerca di armi.

Leggi anche
Il video di minacce con il fucile in mano, oltre 750 munizioni, polvere da sparo e armi in casa: 26enne arrestato

L’operazione ha confermato i sospetti. Nascosta sotto il cuscino della camera da letto, gli agenti hanno trovato una pistola a salve marca Bruni, insieme a 73 cartucce calibro 9 millimetri, compatibili con i bossoli sequestrati nei giorni precedenti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Altre sette cartucce dello stesso tipo sono state trovate in prossimità del balcone affacciato sul cortile condominiale.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Come riportato dagli agenti, il responsabile sarebbe un cittadino italiano di 37 anni, denunciato poi all’Autorità Giudiziaria per getto pericoloso di cose e per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Immagine
Intervista
Davide Cavallo sul suo aggressore condannato a 20 anni: "Ha retto il mio sguardo. I suoi occhi chiedevano perdono"
La lettera del 22enne: "Ho quasi perso le gambe, ma non odio"
Accoltellò il 22enne Davide Cavallo per 50 euro in corso Como a Milano: 18enne condannato a 20 anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views