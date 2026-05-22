Si diverte a sparare colpi dalla finestra dell’appartamento, bossoli trovati in cortile: 37enne denunciato
Paura e preoccupazione in un condominio in viale Romagna a Monza. Alcuni condomini hanno chiamato il 112 per segnalare un loro vicino di casa che alla sera si affaccia dalla finestra, armato di pistola, e comincia a sparare proiettili in cortile.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza, del reparto Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
Grazie alle testimonianze raccolte tra i condomini di uno stabile di viale Romagna e ai successivi accertamenti investigativi, i poliziotti sono riusciti a risalire al presunto responsabile delle esplosioni, decidendo quindi di intervenire con una perquisizione mirata alla ricerca di armi.
L’operazione ha confermato i sospetti. Nascosta sotto il cuscino della camera da letto, gli agenti hanno trovato una pistola a salve marca Bruni, insieme a 73 cartucce calibro 9 millimetri, compatibili con i bossoli sequestrati nei giorni precedenti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Altre sette cartucce dello stesso tipo sono state trovate in prossimità del balcone affacciato sul cortile condominiale.
Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.
Come riportato dagli agenti, il responsabile sarebbe un cittadino italiano di 37 anni, denunciato poi all’Autorità Giudiziaria per getto pericoloso di cose e per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.