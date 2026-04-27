Sparatoria in strada a Como, colpito un 20enne: indagano i carabinieri

Un ragazzo di 20 anni sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sparati, forse, da due persone che poi si sono date alla fuga. L’agguato si è verificato oggi in viale Giuseppe di Vittorio 7 a Como. Indagano i carabinieri.

Sparatoria in viale Giuseppe di Vittorio 7, a Rebbio, quartiere periferico di Como. Come confermato a Fanpage.it da fonti investigative l'agguato si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, intorno alle 19.

Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse un uomo di origine pakistana, di circa 20 anni, sarebbe stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, sparati nei pressi di palazzi popolari, a distanza ravvicinata, da un'auto in corsa.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate d'urgenza da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Il 20enne sarebbe stato colpito alle gambe: ferite una coscia e un ginocchio. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como).

Presenti anche i carabinieri del Comando Compagnia di Como per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, verificare i fatti e individuare i/il responsabili/e. Si ipotizza che ad aprire il fuoco siano state due persone, che si sono date poi alla fuga in auto, ma su questo non ci sono ancora certezze.