Anziano di 92 anni spara alla badante a Milano dopo un litigio: 45enne in gravi condizioni

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, un uomo ha sparato a una donna a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento che si trova lungo viale Faenza nel capoluogo meneghino e più precisamente nel quartiere Barona. L'uomo che ha sparato è un anziano, un 92enne, che come riportato dal quotidiano La Repubblica, si chiama Giulio S. ed è proprietario della casa. Avrebbe iniziato a discutere con la sua badante, una cittadina romena che tra pochi giorni compirà 46enne, fino al punto di impugnare una pistola e sparare. L'avrebbe infatti colpita all'addome. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che hanno subito prestato le prime cure alla donna.

La vittima è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano. È stata sottoposta a un intervento chirurgico. Sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi e che non sia in pericolo di vita. Nel frattempo, gli agenti della Questura di Milano hanno fermato l'uomo che avrebbe raccontato di aver preso l'arma "da un amico di Corsico". Ovviamente, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Stando a quanto riportato da Repubblica, l'uomo sei anni fa era stato condannato perché ritenuto il mandante di un incendio che aveva distrutto un bar di una località sul lago Maggiore dove il 92enne avrebbe avuto una seconda casa. Anche in questo caso, avrebbe compiuto l'atto dopo aver litigato con i titolari del locale che lo avevano rimproverato per come aveva trattato un venditore di rose.