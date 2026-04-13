Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’arma

Una 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como). La squadra mobile della polizia sta cercando di chiarire la provenienza della pistola, finita sotto sequestro.

L’Ospedale Sant’Anna di Como

Una donna di 75 anni ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, un comune in provincia di Como, ha tentato di togliersi la vita utilizzando un'arma da fuoco. Stando a quanto riferito, la 75enne avrebbe, infatti, provato a spararsi con una pistola nel corso di questo pomeriggio, lunedì 13 aprile, mentre si trovava nel suo letto d'ospedale.

Subito dopo aver fatto fuoco, i medici sono accorsi nella stanza dove la donna era ricoverata. Lì, l'avrebbero trovata ancora viva, ma in condizioni gravissime. A quel punto la donna è stata immediatamente trasferita dalla medicina generale al pronto soccorso dove, al momento, la 75enne verserebbe in condizioni disperate. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la donna, malata cronica, era già ricoverata al Sant'Anna da diversi giorni.

Dopo l'accaduto sono scattate le procedure di emergenza: l'accesso al reparto è stato temporaneamente vietato, sia per consentire le operazioni di soccorso sia per permettere agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Nel frattempo, infatti, sono state immediatamente avviate le indagini della squadra mobile della polizia di Como, i cui agenti starebbero ora cercando di chiarire la provenienza della pistola, finita sotto sequestro, così da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali altre responsabilità.