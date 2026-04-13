milano
video suggerito
video suggerito

Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’arma

Una 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como). La squadra mobile della polizia sta cercando di chiarire la provenienza della pistola, finita sotto sequestro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
L’Ospedale Sant’Anna di Como
L’Ospedale Sant’Anna di Como

Una donna di 75 anni ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, un comune in provincia di Como, ha tentato di togliersi la vita utilizzando un'arma da fuoco. Stando a quanto riferito, la 75enne avrebbe, infatti, provato a spararsi con una pistola nel corso di questo pomeriggio, lunedì 13 aprile, mentre si trovava nel suo letto d'ospedale.

Subito dopo aver fatto fuoco, i medici sono accorsi nella stanza dove la donna era ricoverata. Lì, l'avrebbero trovata ancora viva, ma in condizioni gravissime. A quel punto la donna è stata immediatamente trasferita dalla medicina generale al pronto soccorso dove, al momento, la 75enne verserebbe in condizioni disperate. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la donna, malata cronica, era già ricoverata al Sant'Anna da diversi giorni.

Dopo l'accaduto sono scattate le procedure di emergenza: l'accesso al reparto è stato temporaneamente vietato, sia per consentire le operazioni di soccorso sia per permettere agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Nel frattempo, infatti, sono state immediatamente avviate le indagini della squadra mobile della polizia di Como, i cui agenti starebbero ora cercando di chiarire la provenienza della pistola, finita sotto sequestro, così da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali altre responsabilità.

Attualità
Como
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La criminologa Radice ai pm: “I cecchini di Sarajevo erano ricchi in cerca di adrenalina, non combattenti politici”
L'avvocata del 64enne interrogato: "Si è inventato tutto, ha fatto suoi i racconti di amici"
Le interviste del 64enne: "Se ho sparato a qualcuno? Certo, oggi ho gli incubi"
"Mi pagavano 4 milioni di lire per portare i cecchini a Sarajevo": il ruolo del "Francese"
Un primo testimone depone alla Procura bosniaca: "Parlerò dei politici coinvolti"
L'ex autotrasportatore indagato: "Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views