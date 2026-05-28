La madre la trova ferita in casa a Melegnano: 40enne muore all’ospedale Niguarda di Milano

Una donna di 40 è stata trovata ferita in casa e trasportata al Niguarda, dove poi è deceduta. Sul posto oltre ai soccorsi anche le forze dell’ordine. Presenti carabinieri, polizia locale e scientifica.

Foto di repertorio

Una donna di 40 anni, trovata ferita nella sua casa di Melegnano nel Milanese e trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, è deceduta poco dopo il ricovero. Nonostante tutti gli sforzi dei medici di salvarle la vita, purtroppo, la donna non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano molto gravi.

Stando alle prime informazioni diffuse, e secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, a trovare la 40enne ferita in casa sarebbe stata la madre appena rientrata nell'abitazione. È stata proprio la madre stessa che poi ha lanciato l'allarme e ha avvertito i soccorsi.

Sul posto sono sono giunti immediatamente un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso del 118, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. I sanitari dopo aver prestato le prime cure del caso alla donna, l'hanno poi trasferita con la massima urgenza al Niguarda in cui è giunta in condizioni disperate.

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Sul posto, nella casa della donna, nel frattempo sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia locale. Presente anche la Scientifica per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Stando sempre a quanto si apprende, le forze dell'ordine non avrebbero riscontrat0 alcuna effrazione nella porta d'ingresso né oggetti fuori posto che potessero far pensare alla presenza in casa di altre persone.

L'ipotesi al momento quindi è che si sia trattato di un atto autolesionistico da parte della quarantenne, una donna fragile, che già in passato aveva dato segni di disagio.