Si chiamava Alena Baloshka la ciclista investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese

La donna, per le gravissime ferite riportate era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, in cui è giunta in gravissime condizioni e in cui è deceduta poco dopo il ricovero.

Si chiamava Alena Baloshka, la donna di 64 anni morta in ospedale dopo essere stata investita da un camion della nettezza urbana in via Prealpi, all'altezza del civico 28, a Rescalda, frazione di Rescaldina, nel Milanese. La donna si trovava in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto all’alba di giovedì 21 maggio.

La donna, per le gravissime ferite riportate a causa dello schianto era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, in cui è giunta in gravissime condizioni e in cui è deceduta poco dopo il ricovero.

L'incidente, secondo la ricostruzione, è avvenuto intorno alle 6.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Presenti un'ambulanza e un'elisoccorso del 118.

Leggi anche Ciclista investita dal camion della nettezza urbana: 64enne deceduta in ospedale

Giunti sul luogo dell'incidente, nell'arco di breve tempo, anche i carabinieri della Compagnia di Legnano per tutti gli accertamenti del caso, i rilievi e ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. In supporto erano anche i Vigili del Fuoco di Legnano per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.