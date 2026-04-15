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La 75enne che si è sparata in ospedale a Como ora è fuori pericolo

Una donna di 75 anni, lunedì 13 aprile, ricoverata da giorni al Sant’Anna di Como si è sparata un colpo di pistola dal suo letto di ospedale. Subito soccorsa dai medici, le sue condizioni ora sono “in miglioramento”.
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A cura di Francesca Caporello
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L’Ospedale Sant’Anna di Como
L’Ospedale Sant’Anna di Como

"Le condizioni della paziente risultano in miglioramento". Come appreso da Fanpage.it da fonti ospedaliere, la donna di 75 anni – che avrebbe tentato di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como) – adesso è fuori pericolo ed è attualmente "ricoverata in Terapia Intensiva, con prognosi riservata". 

Secondo quanto si è appreso, lunedì scorso, 13 aprile, la 75enne – malata cronica e ricoverata in ospedale già da diversi giorni – in un momento in cui si è trovata da sola in camera, avrebbe estratto una pistola e avrebbe cercato di uccidersi. Appena sentito il colpo, i medici sono subito corsi, allarmati, a vedere cosa fosse accaduto. Appena entrati nella camera della donna, l'hanno trovata ancora viva ma in gravissime condizioni. Immediatamente è stata soccorsa e sottoposta a un delicato intervento per salvarle la vita. E oggi, a distanza di qualche giorno, la donna fortunatamente si sta poco a poco riprendendo.

Rimane ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, il motivo per cui la donna abbia deciso di commettere un gesto simile e soprattutto la provenienza dell'arma. Secondo una primissima ricostruzione pare che la donna si sia portata l'arma da casa, ma su questo si attendono conferme. A tutti questi punti risponderanno gli agenti della squadra mobile di Como, al lavoro ora per effettuare accertamenti e individuare eventuali altri responsabili. L'arma, intanto è stata posta sotto sequestro. 

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