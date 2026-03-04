“Andate via, non abitate qui”, lite condominiale finisce in rissa: un arresto e un ricovero in rianimazione

Un 53enne, con precedenti, avrebbe colpito un uomo 57enne con un violento pugno al volto al culmine di una lite condominiale. Il 57enne, cardiopatico, si è accasciato a terra e soccorso d’urgenza dal 118. Si trova ora ricoverato in rianimazione al San Carlo.

"Voi non abitate qui, andatevene", sarebbe iniziata così una lite avvenuta ieri sera all'interno di un condominio di via Morgantini 5, nel quartiere San Siro, a Milano. A pronunciare queste parole un uomo di 53 anni, italiano, residente nella palazzina, che appena ha sentito bussare alla porta d'ingresso del piano inferiore, si sarebbe affacciato e avrebbe notato una coppia mai vista prima, e così avrebbe intimato loro di andare via.

Si trattava di un uomo di 57 anni insieme alla moglie, entrambi di origini filippine, che andavano a trovare una loro parente. Il 57enne appena si è sentito urlare contro, ha risposto, e ne è nata una lite. Il 53enne italiano e il 57enne filippino hanno continuato a litigare in strada e lì tutto sarebbe degenerato. Dalle parole si è passati alle mani, e a un certo punto il 53enne italiano avrebbe sganciato un violento pugno in faccia al 57enne. L'uomo, cardiopatico, avrebbe fatto prima qualche passo indietro e poi si sarebbe accasciato al suolo.

La moglie del 57enne, preoccupata e spaventata per quanto accaduto, avrebbe chiamato subito il 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un'ambulanza e un'automedica inviata da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Carlo di Milano, dove tuttora si trova ricoverato in rianimazione.

Presenti sul posto, poco dopo, anche una volante della Polizia di Stato. Gli agenti dopo i vari accertamenti e una prima ricostruzione di quanto accaduto, ha arresto il 53enne italiano per lesioni aggravate. Dai controlli è emerso che l'uomo avesse anche diversi precedenti per reati contro la persona.