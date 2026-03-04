milano
“Andate via, non abitate qui”, lite condominiale finisce in rissa: un arresto e un ricovero in rianimazione

Un 53enne, con precedenti, avrebbe colpito un uomo 57enne con un violento pugno al volto al culmine di una lite condominiale. Il 57enne, cardiopatico, si è accasciato a terra e soccorso d’urgenza dal 118. Si trova ora ricoverato in rianimazione al San Carlo.
A cura di Francesca Caporello
"Voi non abitate qui, andatevene", sarebbe iniziata così una lite avvenuta ieri sera all'interno di un condominio di via Morgantini 5, nel quartiere San Siro, a Milano. A pronunciare queste parole un uomo di 53 anni, italiano, residente nella palazzina, che appena ha sentito bussare alla porta d'ingresso del piano inferiore, si sarebbe affacciato e avrebbe notato una coppia mai vista prima, e così avrebbe intimato loro di andare via. 

Si trattava di un uomo di 57 anni insieme alla moglie, entrambi di origini filippine, che andavano a trovare una loro parente. Il 57enne appena si è sentito urlare contro, ha risposto, e ne è nata una lite. Il 53enne italiano e il 57enne filippino hanno continuato a litigare in strada e lì tutto sarebbe degenerato. Dalle parole si è passati alle mani, e a un certo punto il 53enne italiano avrebbe sganciato un violento pugno in faccia al 57enne. L'uomo, cardiopatico, avrebbe fatto prima qualche passo indietro e poi si sarebbe accasciato al suolo.

La moglie del 57enne, preoccupata e spaventata per quanto accaduto, avrebbe chiamato subito il 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un'ambulanza e un'automedica inviata da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Carlo di Milano, dove tuttora si trova ricoverato in rianimazione.

Cronaca
milano
