Picchia la compagna, poi la minaccia con un coltello per paura di essere denunciato: 36enne arrestato in Brianza

L’aggressione è avvenuta in un appartamento a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato l’uomo ancora con il coltello in mano e lo hanno arrestato.

Foto di repertorio

Aveva paura che la compagna lo denunciasse per maltrattamenti. Così, perso il controllo e sotto l'effetto di alcol, l'avrebbe minacciata con un coltello. È successo tutto all'interno di un appartamento a Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza lo scorso 28 febbraio. Secondo quanto si apprende, la donna dopo l'aggressione sarebbe riuscita a scappare di casa e a correre in strada. Una volta fuori avrebbe chiamato il 112 e raccontato quanto accaduto.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione di servizio. Al loro arrivo la donna si trovava ancora in strada in stato di shock e impaurita. Dopo aver tranquillizzato la donna e chiamato i soccorsi per prestarle tutte le cure mediche del caso, i militari si sono precipitati nell'appartamento della coppia e lì hanno trovato invece l'uomo ancora ubriaco, in stato di agitazione e con il coltello in mano. Lo hanno quindi fermato e arrestato.

La donna ha raccontato ai militari che non era la prima volta che veniva aggredita, picchiata e maltrattata dal compagno, ma mai prima d'ora aveva avuto la forza di denunciarlo.

Intanto la Procura di Monza ha attivato il ‘codice Rosso', protocollo dedicato ai reati di violenza domestica e di genere (maltrattamenti, stalking, violenza sessuale) che garantisce interventi tempestivi: le denunce hanno priorità, con comunicazioni al pm entro 3 giorni e misure cautelari urgenti per proteggere le vittime. L'uomo è stato infatti subito portato in carcere.