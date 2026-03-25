L’ex lo denuncia per stalking e lui le manda messaggi con minacce di morte: 40enne arrestato a Milano

Un 40enne è stato arrestato per stalking e violenze contro l’ex compagna e i suoi familiari che – secondo l’accusa – avrebbe aggredito e minacciato ripetutamente. Dopo il fermo, l’uomo avrebbe mandato nuovi messaggi intimidatori.

Foto di repertorio

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Milano, con accuse pesanti che vanno dagli atti persecutori alle minacce aggravate, fino alle violenze nei confronti dell'ex compagna, una donna di 31 anni, e dei suoi familiari.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è arrivata al termine di un'attività investigativa avviata lo scorso febbraio quando la vittima e i suoi parenti si sarebbero rivolti alle forze dell'ordine per denunciare una situazione ormai diventata insostenibile. Gli agenti del commissariato di Porta Genova hanno quindi ricostruito un quadro definito "grave e preoccupante", fatto di episodi ripetuti nel tempo: aggressioni fisiche, minacce di morte, molestie continue e atteggiamenti intimidatori che avrebbero generato un costante stato di ansia e timore nelle persone coinvolte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell'ufficio reati contro la persona, infatti, nel tempo l'uomo avrebbe messo in atto una vera e propria escalation di comportamenti persecutori: non solo aggressioni fisiche, ma anche una pressione psicologica costante, esercitata attraverso l'invio di numerosi messaggi dal contenuto esplicitamente minaccioso.

Alla luce degli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere per l'uomo. Gli agenti hanno quindi aggiornato le banche dati e si sono messi sulle tracce dell'indagato. Contattato telefonicamente, l'uomo ha dichiarato di trovarsi fuori regione per una vacanza ed è stato invitato a presentarsi presso gli uffici di piazza Venino. Tuttavia, il giorno successivo, lo scorso 19 marzo, mentre era in viaggio per rientrare nel capoluogo lombardo, l'uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti della polizia stradale di Chiari (BS) che, dopo gli accertamenti in banca dati, lo hanno identificato e arrestato, conducendolo alla Casa Circondariale di Brescia, Canton Mombello.

Il giorno seguente, la vittima si è presentata presso il commissariato Porta Genova per sporgere un'ulteriore denuncia, riferendo che, durante il viaggio di rientro verso Milano, l'indagato le aveva inviato nuovi messaggi contenenti gravi minacce di morte per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte della polizia.