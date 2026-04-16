Minaccia di morte l’ex compagna e tenta di strangolarla: disposto il braccialetto elettronico

Il gip del Tribunale di Bergamo ha disposto un’ordinanza cautelare urgente nei confronti di un uomo denunciato per maltrattamenti dall’ex compagna. Stando a quanto riferito, l’avrebbe minacciata di morte e avrebbe cercato di strangolarla.

Foto di repertorio

Un uomo nella provincia di Bergamo è stato sottoposto a un'ordinanza di custodia cautelare urgente a seguito di una denuncia per maltrattamenti presentata dalla sua ex compagna. La giovane, infatti, ha raccontato ai carabinieri della caserma di Cisano Bergamasco di aver ricevuto da lui minacce di morte e di un episodio in cui le aveva stretto le mani al collo cercando di strangolarla. Nei confronti dell'indagato, è stato disposto il divieto di comunicare con la vittima e di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati. Inoltre, gli sarà applicato il braccialetto elettronico come misura di controllo del rispetto delle prescrizioni.

Come riportato da BergamoNews, alcuni giorni fa una ragazza si era presentata alla caserma dei carabinieri di Cisano Bergamasco per denunciare i comportamenti ossessivi dell'ex compagno. La giovane donna ha spiegato di essere stata tempestata di messaggi con insulti e minacce di morte, raccontando di come l'uomo l'avrebbe pedinata più volte fino casa sua e al suo luogo di lavoro e di quando l'avrebbe aggredita. Mostrando le vistose ecchimosi che aveva ancora al collo, la ragazza ha ricordato di come il suo ex compagno, dalla fine della loro relazione, si sarebbe mostrato sempre più violento, arrivando a tentare di strangolarla.

Una volta raccolta la querela, i carabinieri hanno analizzato le chat con i messaggi minatori e, dopo aver incrociato i dati dei varchi stradali di lettura targhe, hanno confermato la presenza di veicoli in uso al giovane nei luoghi frequentati dalla ragazza. Così, i militari si sono rivolti al magistrato di turno in Procura, il quale ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo un’ordinanza cautelare urgente. L'uomo, al quale sarà presto applicato il braccialetto elettronico, non potrà comunicare con la ragazza e dovrà rimanere almeno 500 metri lontano da lei e dai luoghi che frequenta.