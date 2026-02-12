Picchia la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate fino a farle perdere conoscenza: arrestato

La polizia ha arrestato un uomo che il 4 febbraio scorso avrebbe picchiato la compagna nel parcheggio di un supermercato di Gallarate (Varese). La donna ha riportato fratture a costole e volto.

Immagine di repertorio

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Gallarate (in provincia di Varese) perché ritenuto responsabile di aver procurato lesioni gravissime alla compagna. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la sera del 4 febbraio avrebbe aggredito la donna prendendola a calci, pugni e testate nel parcheggio di un supermercato accusandola di averlo tradito e lasciandola in stato semicomatoso sul marciapiede. Ai soccorritori aveva detto che si era fatta male perché caduta da una bicicletta da ubriaca, ma un testimone è raccontato che poco prima quello stesso uomo aveva rivendicato il pestaggio. L'uomo è stato arrestato mentre cercava di raggiungere la compagna in ospedale, secondo l'accusa con l'intenzione di mantenere una forma di controllo e oppressione nei suoi confronti.

Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto la sera del 4 febbraio nel parcheggio di un supermercato di Gallarate, ha trovato una donna esanime sul marciapiede, in stato semicomatoso e con il volto completamente tumefatto. Poco lontano c'era un uomo che, prima di allontanarsi per evitare l'identificazione, ha dichiarato che la sua compagna era caduta dalla bicicletta perché ubriaca e che quindi si era procurata quelle ferite da sola. Sul posto sono arrivati, poi, i poliziotti del Commissariato di Gallarate, ai quali un testimone ha riferito invece che quello stesso uomo aveva rivendicato il pestaggio dicendo che essendo il compagno si sentiva in potere di fare di lei quel che voleva.

Le successive indagini hanno portato all'identificazione dell'uomo e ad accertare che era stato lui a colpire la donna con calci, pugni e testate, causandole gravissime fratture alle costole e al volto. L'arresto, su disposizione del gip del Tribunale di Busto Arsizio, è stato eseguito nell'ospedale dove la donna è ancora ricoverata con una prognosi iniziale di 45 giorni. L'uomo ora si trova in carcere per lesioni personali aggravate.