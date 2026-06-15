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La chat sessista di alcuni dipendenti Atm, una passeggera: “Si scambiavano foto di donne prese dalle telecamere”

Foto di donne estrapolate dalle telecamere dei tram Atm e condivise in una chat con commenti sessisti. La denuncia di una passeggera a Fanpage.it: “Erano zoom su glutei, gambe e seno. È gravissimo”.
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A cura di Giulia Ghirardi
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"La cosa che più mi ha terrorizzata era che la foto era presa dalle telecamere di sorveglianza". A parlare a Fanpage.it è la ragazza che lo scorso 13 giugno ha scoperto una chat whatsapp in cui alcuni dipendenti ATM si scambiavano immagini di donne riprese sui mezzi pubblici, accompagnate da commenti sessisti e battute a sfondo erotico. Se tali accuse fossero confermate, ATM ha già annunciato "reazioni durissime" nei confronti dei dipendenti.

La segnalazione di una passeggera

Sono all'incirca le 11:00 di sabato scorso. "Mi trovavo sul tram 15 diretto a Rozzano", ha esordito a raccontare la ragazza a Fanpage.it. "Sono salita, ma visto che avevo alcune valigie, sono rimasta in piedi. Davanti a me era seduto un dipendente ATM in pausa".

È da quella posizione che la ragazza ha notato sul cellulare dell'uomo una conversazione denominata "Staff Ticinese". "Nella chat scorrevano foto di donne e ragazze sui mezzi pubblici. Erano zoom su glutei, gambe e seno", ha riferito la ragazza. Continuando a osservare, avrebbe poi notato un'immagine che l'ha particolarmente colpita: una ragazza ripresa di spalle attraverso le telecamere di bordo, con l'inquadratura concentrata sui glutei. A corredo della foto, il messaggio: "È il mio dolce per voi". Sotto, una serie di "commenti sessisti" e battute da parte degli altri membri del gruppo.

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La chat dei dipendenti Atm
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Inoltre, secondo il suo racconto, nella galleria della chat erano presenti numerose altre immagini dello stesso tipo. "Purtroppo mi era già capitato di vedere persone scattare foto a donne, ma non personale ATM che prende immagini della videosorveglianza e le manda nei gruppi. È gravissimo", ha commentato la ragazza.

Subito dopo la segnalazione, la vicenda è stata resa pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli che ha poi segnalato il caso direttamente ad ATM. Stando a quanto riferito, l'azienda avrebbe già avviato un'indagine interna per accertare quanto accaduto e verificare eventuali utilizzi impropri degli strumenti aziendali, annunciando una "reazione durissima" qualora emergessero irregolarità di questo tipo.

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