Prende a mattonate in testa la ex compagna mentre lei dorme: arrestato per tentato omicidio

Un 44enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver preso a mattonate in testa l’ex compagna e averle provocato un trauma cranico. L’aggressione è successa in via degli Artiglieri a Milano.

Un uomo di 44 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Secondo quanto si apprende l'uomo avrebbe colpito con diverse mattonate alla testa la sua ex compagna in piena notte, mentre lei dormiva. L'aggressione si sarebbe verificata ieri, giovedì 12 febbraio, a casa della donna in via degli Artiglieri a Milano, nei pressi di piazza Prealpi, nel quartiere Cagnola, nella zona nord-ovest della città.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe presentato a casa della ex compagna, che lo aveva lasciato circa due mesi e mezzo fa. Nonostante ciò, lei lo avrebbe accolto in casa e poco dopo si sono addormentati. Ma nel corso della notte l'uomo si è svegliato e avrebbe cominciato a colpire la donna alla tempia sinistra con un mattone, provocandole un trauma cranico.

Stando sempre a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, la donna – una cittadina italiana di 46 anni – sarebbe riuscita a difendersi e a fermare l'aggressore. Poco dopo sarebbe stato proprio l'uomo a chiamare il 112.

Sul posto è intervenuta immediatamente una volante del commissariato Quarto Oggiaro che lo ha arrestato. Dagli accertamenti e controlli di polizia, è emerso che il 44enne avesse precedenti per maltrattamenti in famiglia relativi a relazioni precedenti. Gli agenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Intanto l'uomo è stato portato nel carcere di San Vittore. La donna invece è stata trasportata in ospedale, sottoposta a tutte le cure del caso e dimessa con una prognosi di 21 giorni.