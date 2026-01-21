Picchia la fidanzata e la fa azzannare dal cane, arrestato un 24enne a Milano: non era la prima volta

Un 24enne ha fatto azzannare la fidanzata dal suo cane dopo averla picchiata con calci e pugni. Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti.

Immagine di repertorio

Un 24enne ha picchiato la fidanzata, colpendola violentemente con calci e pugni e sottoponendola a ripetute aggressioni fisiche e psicologiche. In seguito all'accaduto, il ragazzo è stato arrestato dalla polizia locale e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti. Stando a quanto appreso, qualche giorno prima il giovane aveva fatto azzannare la ragazza dal proprio cane.

La ricostruzione dell'accaduto: dall'aggressione all'arresto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero consumati nel corso della serata del 19 gennaio scorso a Milano quando gli agenti della locale hanno eseguito una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti del giovane, nato in Egitto nel 2002, già noto per comportamenti violenti nei confronti della compagna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 24enne avrebbe più volte picchiato la ragazza con calci e pugni, sottoponendola a una serie di vessazioni fisiche e psicologiche che le avrebbero provocato un grave stato di ansia e paura. Violenze che sarebbero poi culminate nei giorni scorsi in un episodio di particolare gravità quando, dopo aver visto la giovane salutare un amico, il giovane le avrebbe tirato uno schiaffo, per poi istigare il proprio cane ad azzannarla.

È a quel punto che la ragazza avrebbe deciso di segnalare l'accaduto, allertando le forze dell'ordine che, due giorni dopo, hanno arrestato e portato in carcere il 24enne.