Stupra e picchia per gelosia la fidanzata in casa, lei scappa in strada e chiede aiuto a un passante

Una ragazza di 20 anni è stata violentata e picchiata dal suo fidanzato nella loro casa a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Lui è stato fermato e arrestato dalla polizia.

Immagine di repertorio

Una ragazza di 20 anni, cittadina italiana, è scappata da casa e corsa in strada, in via Edison a Sesto San Giovanni, per chiedere aiuto dopo essere stata stuprata e picchiata dal suo fidanzato poco prima, come lei stessa avrebbe raccontato in lacrime a un passante incontrato lungo la via. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse, la ragazza presentava un labbro spaccato e evidenti segni di percosse sulla schiena. Chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine, sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della polizia di Stato.

La ragazza è stata trasportata in ospedale, al Mangiagalli, dove è stata confermata la violenza sessuale e quindi la versione della giovane. Mentre il fidanzato di lei, un ragazzo di 21 anni, cittadino italiano anche lui, è stato rintracciato dagli agenti e fermato. In un primo momento il giovane avrebbe ammesso di aver litigato pesantemente con la fidanzata ma avrebbe negato di averla stuprata. Racconto smontato dai risultati degli accertamenti clinici effettuati dai medici del Mangiagalli. Per questo, in accordo con il pm della procura di Monza, Alessio Rinaldi, il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e indagato per violenza sessuale.

Gli agenti sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e di individuare le cause di tanta violenza. Ma secondo una prima ricostruzione è possibile che i due giovani abbiano litigato per motivi di gelosia e che lui per questo le abbia anche spaccato il telefono sul muro della casa in cui convivevano.