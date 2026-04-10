Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansouri”

Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che “voleva ammazzare Zack”. Il 41enne è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri e di altri 40 capi d’imputazione. I suoi avvocati hanno denunciato i 6 testimoni dell’accusa.

Carmelo Cinturrino

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È iniziato questa mattina, venerdì 10 aprile, l'incidente probatorio richiesto dalla Procura di Milano per il procedimento a carico di Carmelo Cinturrino. L'assistente capo del Commissariato di Mecenate, in carcere per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri e indagato per oltre 40 capi di imputazione per estorsioni, spaccio e arresti illegali, si è presentato in aula davanti al giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro con i suoi difensori, gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno. In queste ore verranno ascoltati sei testimoni, che i legali del 41enne hanno provveduto a denunciare per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, calunnia e false dichiarazioni al pubblico ministero.

"Se non gli davi i soldi ti dava le martellate"

"Diceva che voleva ammazzarlo e mi aveva detto di dire a Zack che voleva ammazzarlo", ha dichiarato uno dei testimoni prima di entrare in aula. Si tratta di un 39enne, italiano senza fissa dimora, con problemi di tossicodipendenza e frequentatore del boschetto di Rogoredo. In quella zona, lo scorso 26 gennaio, Cinturrino ha esploso un colpo di pistola uccidendo il 28enne Mansouri, che tutti chiamavano appunto "Zack".

Il 39enne ha raccontato di come Cinturrino "chiedeva soldi e droga a tutti, spacciatori e tossicodipendenti" e che "se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare". Il testimone, che aveva già rilasciato dichiarazioni simili agli inquirenti durante le indagini, aveva già fatto mettere a verbale che il poliziotto 41enne gli avrebbe detto: "Dì a Zack che quando lo vedo lo ammazzo" e che era solito "girare insieme a un altro, sempre quello".

L'incidente probatorio e la denuncia dei 6 testimoni

L'incidente probatorio è stato richiesto dal pm Giovanni Tarzia, titolare dell'inchiesta della Squadra Mobile della polizia, per fissare a prova le testimonianze rese nei giorni scorsi da varie persone. Si trattano di pusher e persone tossicodipendenti, alcune di loro già detenute in carcere o a rischio espulsione, che quindi in caso di processo potrebbero risultare non più reperibili.

Gli avvocati di Cinturrino, però, hanno già chiesto che vengano sottoposti a perizia psichiatrica per verificare se "siano affetti da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti" e se "siano affetti da altre patologie psichiatriche". Giudicandoli "inaffidabili", i legali hanno presentato denuncia alla Procura contro tutti e sei i testimoni con le accuse di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, calunnia e false dichiarazioni al pubblico ministero. Essendo indagati, i colloqui si possono tenere solo in presenza di un difensore, che può essere nominato d'ufficio.