Chi era il ragazzo di 28 anni armato di pistola a salve ucciso da un poliziotto nella sparatoria a Rogoredo

Si chiamava Abderrahim Mansouri, aveva 28 anni, era cittadino marocchino e aveva precedenti per spaccio, resistenza e rapine, il ragazzo che ieri, 26 gennaio, è morto a seguito di un colpo di pistola alla testa sparato da un poliziotto in borghese durante un controllo antidroga sfociato in violenza in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo, a Milano. Per la sua morte, il poliziotto che ha sparato ora è indagato per omicidio volontario. Sul luogo della sparatoria è giunto immediatamente il personale sanitario del 118, ma non per il giovane non c'era già più niente da fare. È morto sul posto. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la sua morte. Nessun poliziotto invece è rimasto ferito.

La ricostruzione della Questura

Secondo una prima ricostruzione diffusa dalla Questura, il 28enne – alla vista degli agenti impegnati ad arrestare un presunto spacciatore – avrebbe alzato una pistola, risultata poi a salve, e l'avrebbe puntata contro uno degli agenti. A quel punto, l'agente che si è ritrovato la pistola puntata contro avrebbe sparato "per paura" e per "legittima difesa". Avrebbe anche dichiarato che a causa del buio non si sarebbe reso conto che la pistola fosse finta. Nella sua versione, resa al pubblico ministero durante l’interrogatorio in questura, racconta infatti: "Gli avevamo detto ‘fermo polizia’, lui si è avvicinato ancora. Era a una ventina di metri e mi ha puntato l’arma contro. Ho avuto paura e ho sparato per difendermi". Secondo l’avvocato del poliziotto, Pietro Porciani, il 28enne aveva con sé addosso "diversi tipi di stupefacenti" come risultato poi dagli accertamenti.

La sparatoria a Rogoredo: cosa è successo

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, poco dopo le 18, alcuni agenti del Commissariato di Mecenate, impegnati in un'operazione antidroga in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo, a Milano, sarebbero rimasti coinvolti in una sparatoria. Ad aprire il fuoco proprio uno degli agenti dopo che un 28enne gli avrebbe puntato una pistola – poi risultata finta – addosso. Secondo la prima ricostruzione della Questura, gli agenti di una pattuglia della Volante stavano arrestando un presunto spacciatore, quando un 28enne si sarebbe avvicinato. Il giovane, classe 1997 di origine marocchina e con precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe estratto la pistola e l'avrebbe puntata contro gli agenti. Dopo avergli intimato di fermarsi, uno di loro gli ha sparato colpendolo alla testa. Come appreso da Fanpage.it, a esplodere il colpo è stato un poliziotto in borghese e, come confermato dai successivi rilievi, il 28enne stava impugnando la replica di una Beretta a salve.