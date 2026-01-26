Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: aveva una pistola a salve

Un 20enne è morto in una sparatoria a Milano, in zona Rogoredo. A sparare sarebbero stati alcuni agenti di polizia che lo avevano visto armato di pistola.

Un 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Il giovane sarebbe rimasto ucciso nel corso di una sparatoria con la polizia.

A sparare sarebbero stati alcuni poliziotti del Commissariato Mecenate impegnati nei controlli in una zona di spaccio nei pressi della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Stando a quanto ricostruito finora dalla Questura, il 20enne, di origine nordafricana e noto alle forze dell'ordine, avrebbe incrociato la pattuglia e, dopo essersi avvicinato, avrebbe estratto la pistola e l'avrebbe puntata contro gli agenti. Questi avrebbero, quindi, reagito sparando e colpendolo alla parte alta del corpo. Dai primi rilievi, pare che stesse impugnando la replica di una Beretta, a salve.

All'arrivo del personale sanitario del 118, il giovane era in condizioni gravissime ed è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Nessun poliziotto è rimasto ferito. Le indagini della Questura di Milano sono ancora in corso, sul posto anche gli specialisti del reparto Scientifico.

Articolo in aggiornamento