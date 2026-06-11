Picchia un’ex collega di lavoro, la scaraventa a terra e la violenta a Milano: arrestato un 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale per aver picchiato, minacciato e violentato una ragazza che è anche sua ex collega di lavoro. I fatti sono accaduti a Milano.

L'ha massacrata di botte, l'ha minacciata e poi violentata. È quanto accaduto a Milano quasi due mesi fa nei confronti di una donna che ha incontrato un ex collega di lavoro accusato poi di essere il suo aguzzino. I due si erano visti perché dovevano discutere di alcune questioni lavorative. Da lì poi l'uomo avrebbe portato la sua vittima in un luogo isolato per picchiarla e poi abusare di lei.

È stata la vittima a far scattare le indagini dagli agenti della squadra mobile della Questura di Milano coordinati dalla Procura e più precisamente dal V dipartimento. Subito dopo l'aggressione, avvenuta il 14 aprile nella zona nord del capoluogo meneghino, la donna ha sporto denuncia raccontando quanto è stata costretta a subire. Ha spiegato di aver accettato di incontrare l'uomo, un ragazzo di 26 anni, con cui in passato aveva lavorato, proprio per discutere di alcune vicende lavorative. Il 26enne, dopo averla incontrata, l'ha poi portata in un luogo isolato, vicino a un garage, e lì ha iniziato a colpirla con schiaffi sul viso e sul collo. Poi le ha dato calci alla gamba e alle braccia, l'ha minacciata e infine l'ha scaraventata a terra. In quel momento, l'ha costretta a subire atti sessuali e poi è andato via.

Gli investigatori, avuta la sua testimonianza e descrizione dell'uomo, si sono subito attivati per svolgere le indagini necessarie poi per richiedere un'ordinanza di applicazione della misura cautelare. L'8 giugno, il 26enne è stato arrestato proprio in virtù dell'ordinanza emessa dalla Procura: è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. La giovane, invece, ha ricevuto e sta ricevendo tutto il supporto necessario per poter affrontare quanto costretta a vivere.