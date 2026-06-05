Donna aggredita da un 25enne in piazza Duomo a Milano: arrestato per violenza sessuale

Una donna di 31 anni è stata aggredita da un 25enne che l’ha immobilizzata per impedirle di allontanarsi a pochi passi dal Duomo di Milano. L’aggressore è stato arrestato per violenza sessuale.

Immagine di repertorio

Alle prime ore di ieri, giovedì 4 giugno, una donna di 31 anni è stata aggredita da un uomo che l'avrebbe immobilizzata per impedirle di allontanarsi in via Agnello, a pochi passi dal Duomo di Milano. L'aggressore, un ragazzo di 25 anni, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l'aggressore, ignorando i tentativi del compagno della vittima di intervenire, avrebbe raggiunto la donna, costringendola contro un muro e cercando con insistenza di baciarla contro la sua volontà.

Soltanto con l'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile la donna è riuscita a liberarsi dalla stretta dell'uomo che è stato fermato dai militari. Si tratta di un ragazzo di 25 anni di nazionalità egiziana, già noto alle forze dell'ordine, che alla vista dei militari avrebbe tentato di fuggire e successivamente avrebbe iniziato a procurarsi da solo delle lesioni, rendendo necessario il trasferimento in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per ricevere le cure del caso.

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Successivamente, la donna ha sporto denuncia ed è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per essere sottoposta ad alcuni accertamenti sanitari. Sia la donna che l'aggressore risultano essere senza fissa dimora e, secondo le informazioni raccolte dai militari, trascorrerebbero abitualmente la notte nelle strade del centro cittadino. Al termine delle procedure, il 25enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.