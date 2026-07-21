Bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como: si è tuffata e non è più riemersa

Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori: si è tuffata e non è più emersa.

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Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como vicino ai giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano, nel corso di questo pomeriggio, mercoledì 21 luglio, mentre si trovava in compagnia dei genitori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per rintracciare la piccola, ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, sul posto dell'incidente sono intervenute alcune volanti della polizia insieme al personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como e agli operatori sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Stando a quanto riferito, la bambina, che al momento della scomparsa era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata nelle acque del lago senza più emergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.

Le informazioni disponibili riguardo alle operazioni di soccorso sono ancora limitate e si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali da parte dei soccorritori sul posto. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti per chiarire le condizioni di salute della bimba di 10 anni e le cause che hanno portato alla sua scomparsa.

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