Fedez ancora ricoverato in ospedale a Milano, potrebbe essersi aperta una vecchia ulcera: condizioni non gravi

Il cantante Fedez, finito ieri attorno alle 21:30 all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per alcuni problemi gastrici forse dovuti all’assunzione di antinfiammatori, è ancora ricoverato.

Il rapper Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante, all'anagrafe Federico Lucia, si trova nella struttura sanitaria da ieri sera, lunedì 20 luglio. Si tratta dello stesso nosocomio dove era stato operato nel 2023. Ieri è arrivato in pronto soccorso, a bordo di un'ambulanza, intorno alle 21:30. Le sue condizioni – sulle quali, come apprende Fanpage.it, vige il massimo riserbo – fortunatamente non sembrerebbero essere gravi. Sembrerebbe che sia finito in ospedale per alcuni problemi gastrici forse dovuti, come riportato dal quotidiano La Repubblica, alla riapertura di una vecchia ulcera causata dalla possibile assunzione di antinfiammatori.

Su quando adesso sarà dimesso, se vi sia un collegamento con i problemi di salute avuti in passato o su quali terapie gli sono state prescritte vige, come abbiamo già riportato, massima riservatezza. Non è infatti stato reso noto alcun dettaglio relativo a questo nuovo ricovero, che ha sicuramente destato molta preoccupazione tra amici, parenti e i tanti supporters. Non è escluso che sarà l0 stesso cantante a dare informazioni sulle sue condizioni, appena possibile.

Non è la prima volta che il rapper finisce in ospedale. Dopo l'asportazione di un tumore al pancreas, avvenuta nel 2022 all'ospedale San Raffaele, nel 2023 era stato operato sempre al Fatebenefratelli per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere: era stato poi lui stesso a rassicurare i suoi fan spiegando che, dopo l'intervento, stava meglio ed era stato salvato dalle trasfusioni. Poi, l'anno successivo, era tornato in ospedale ancora per un'emorragia interna. E anche in questo caso, era stato lui a raccontarlo. Solo alcuni giorni prima quest'ultimo accesso al pronto soccorso, Fedez è diventato padre per la terza volta di Edoardo Lupo avuto insieme alla nuova compagna Giulia Honeggar. Il piccolo è nato all'ospedale San Raffaele.