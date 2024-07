Fedez dal letto di ospedale: “Emorragia interna, sono di nuovo qui”

video suggerito

Fedez con una Instagram story ha fatto sapere di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il rapper ha scherzato sul malore che lo ha colpito ancora, citando la canzone di Dj Khaled, Another One, e ha spiegato di aver avuto un'emorragia interna. Nella notte aveva scritto dei versi per una futura ed eventuale canzone in cui parlava di "buchi allo stomaco" prima di sentirsi male. Tra le stories il rapper ha ringraziato i medici che si sono accorti del problema "prima che fosse troppo tardi".

Fedez ricoverato in ospedale: le parole del rapper

"Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one' ma con le emorragie in interno" ha scritto Fedez a corredo di una story su Instagram nella quale si mostra nel letto di ospedale con il viso coperto dalla sua mano. In un'altra story aggiunta pochi minuti fa ha reso pubblici alcuni versi scritti nella notte per una eventuale e futura canzone: "Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato", le parole.

Nell'ultima story condivisa, il rapper ringrazia i medici che si sono accorti in tempo dell'emorragia: "Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".

Il ricovero meno di un mese fa

Fedez parla di "another one" perché il ricovero di ospedale attuale arriva dopo quello dello scorso mese. Dopo giorni di assenza sui social, a metà giugno, fece sapere di essere stato ricoverato per alcuni problemi di salute. Con il dito medio fotografò la sua visuale da un letto ospedaliero. Le sue condizioni lo costrinsero anche ad assentarsi al Tim Summer Hits, lasciando che Emis Killa, con il quale canta la nuova hit Sexy Shop, si esibisse da solo.