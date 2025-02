video suggerito

Fedez in lacrime dopo la puntata di Fabrizio Corona: cosa ha chiesto per Chiara Ferragni Nella quinta puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato della reazione di Fedez alle rivelazioni contenute nel suo podcast. Il rapper, poi, avrebbe fatto una richiesta a Corona a proposito dell'episodio su Chiara Ferragni.

Fedez non avrebbe voluto che la quinta puntata di Falsissimo su Chiara Ferragni venisse pubblicata. A rivelarlo è lo stesso Fabrizio Corona all'inizio dell'episodio diffuso il 10 febbraio, spiegando come il rapper gli abbia chiesto di non parlare dei presunti tradimenti della ex moglie.

Fabrizio Corona: "Io e Fedez non eravamo in combutta"

"Non fare il video dove sput*ani Chiara su quelle robe lì" è con questo audio di Fedez che si apre la quinta puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona, prima di spiegare il contesto della richiesta del rapper, ha chiarito che tra loro non c'è mai stato alcun accordo sulla pubblicazione degli episodi precedenti (in cui raccontava il suo legame con Angelica Montini). "Fedez ne è uscito massacrato dall'opinione pubblica, dai media. Non eravamo in combutta" ha sottolineato l'ex re dei paparazzi. Corona, poi, ha aggiunto di aver ricevuto una telefonata dal rapper subito dopo aver diffuso su YouTube la prima puntata di Falsissimo: "Credeteci o no ma sono stato male. La sua voce era distrutta, mi ha chiesto di andare da lui. Quando stavo andando, però, mi arriva un messaggio in cui mi chiede di non farmi vedere mentre entro in casa sua".

La richiesta di Fedez a Fabrizio Corona: "Non sput*anare Chiara"

Fabrizio Corona ha raccontato quanto fosse scosso Fedez durante il loro incontro: "Lui stava piangendo, ma non per la situazione di me*da in cui si è ritrovato, ma perché si era confidato con me. Non ce l'aveva con me. Sapeva che in quel momento aveva un obbligo, cioè il rispetto della famiglia". Corona ha aggiunto che il rapper, con le lacrime agli occhi, gli ha fatto una precisa richiesta sulla quinta puntata di Falsissimo: "Basta che non parli dei tradimenti di Chiara, non fare il video dove sput*ani chiara su quelle robe lì". Una richiesta che inizialmente avrebbe anche accolto, cambiando idea poco dopo: "È stato quando ho sentito al tg5 che Chiara Ferragni era stata rinviata a giudizio".