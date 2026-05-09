Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato e chi va in finale: le anticipazioni dell’ottava puntata

Chi sarà eliminato nell'ottava puntata di Amici? La diretta del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni questa sera scopriremo chi sono i finalisti di questa edizione e chi invece sarà eliminato perdendo la possibilità di aggiudicarsi la vittoria del talent. A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ritroviamo i tre giudici: Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio. Ospiti della puntata del 9 maggio Belen Rodriguez, Giulia Michelini, Irama e Giordana Angi.
Chi sarà eliminato stasera
Resta l'incognita sull'esito della sfida: non è ancora chiaro se ci sarà un'unica eliminazione o se il rischio coinvolgerà più allievi, con il verdetto definitivo che verrà svelato da Maria De Filippi soltanto durante la messa in onda della puntata.
L'ottava puntata del Serale di Amici: le anticipazioni
Tutto pronto per la semifinale di Amici 25 in onda sabato 9 maggio, l'ultimo scontro decisivo che stabilirà i nomi dei finalisti pronti a sfidarsi per il titolo nella finalissima di domenica 17 maggio. Secondo le ultime anticipazioni, la categoria danza avrebbe già i suoi nomi: Emiliano, Alessio e Nicola avrebbero infatti conquistato in blocco l'accesso all'ultima puntata. Clima decisamente più teso invece per il circuito canto, con Angie, Lorenzo ed Elena finiti tutti e tre al ballottaggio finale.