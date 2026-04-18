Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quinta puntata

Sono quattro i giudici del serale di Amici 2026. Per il ballo torna Elena D'Amario, ex allieva del talent show condotto da Maria De Filippi, poi entrata a far parte del gruppo dei professionisti dopo avere perfezionato i suoi studi all'estero. Elena è considerata una tra le ballerine italiane migliori nel circuito della danza contemporanea. Tornata ad Amici dopo le esperienze all'estero, è diventata anche coreografa prima che la conduttrice decidesse di affidarle il ruolo di giudice.

Ad affiancarla c'è Amadeus. ex volto Rai che ha firmato 5 edizioni di successo del featival di Sanremo prima di passare al Nove. Al momento, però, la sua esperienza sul canale Discovery vive una fase stagnante e Amadeus starebbe cominciando a guardarsi intorno in vista di nuove esperienze professionali. Gigi D'Alessio, invece, porta nella giuria del talent l'esperienza accumulata in campo discografico e musicale. Quello di Malgioglio, infine. è un ritorno. Quest'anno, tuttavia, si trova in giuria nel ruolo di giurato speciale.