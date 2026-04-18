Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quinta puntata

Chi sarà eliminato nella quinta puntata di Amici. La diretta del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni anche in questa puntata c'è stata una sola eliminazione. A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ritroviamo i tre giudici: Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio. Ospiti della puntata del 18 aprile Vanessa Incontrada, Luca Laurenti, Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci.
I giudici del Serale di Amici
Sono quattro i giudici del serale di Amici 2026. Per il ballo torna Elena D'Amario, ex allieva del talent show condotto da Maria De Filippi, poi entrata a far parte del gruppo dei professionisti dopo avere perfezionato i suoi studi all'estero. Elena è considerata una tra le ballerine italiane migliori nel circuito della danza contemporanea. Tornata ad Amici dopo le esperienze all'estero, è diventata anche coreografa prima che la conduttrice decidesse di affidarle il ruolo di giudice.
Ad affiancarla c'è Amadeus. ex volto Rai che ha firmato 5 edizioni di successo del featival di Sanremo prima di passare al Nove. Al momento, però, la sua esperienza sul canale Discovery vive una fase stagnante e Amadeus starebbe cominciando a guardarsi intorno in vista di nuove esperienze professionali. Gigi D'Alessio, invece, porta nella giuria del talent l'esperienza accumulata in campo discografico e musicale. Quello di Malgioglio, infine. è un ritorno. Quest'anno, tuttavia, si trova in giuria nel ruolo di giurato speciale.
La squadra Lo-Pettinelli
La terza e ultima squadra in gara è quella capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. La conduttrice radiofonica e il coreografo guidavano inizialmente una squadra composta da cinque elementi: Gard, Opi e Valentina per il canto e Alessio e Kiara per il ballo. Oggi, arrivati alla quinta puntata del serale, il gruppo resta composto unicamente da Alessio, Gard e Kiara. Gli ultimi due compagni di squadra hanno dovuto abbandonare la loro corsa verso la vittoria di Amici dopo essere stati eliminati.
La squadra Peparini-Cuccarini
La squadra di allievi capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contava inizialmente cinque elementi. Da una parte Alex e Simone per il ballo, seguiti dalla coreografa Peparini, dall’altra Angie, Lorenzo e Michele per il canto, seguiti dalla maestra Cuccarini. Considerate le eliminazioni arrivate nel corso del serale, oggi la squadra conta solo tre elementi: Lorenzo, Angie e Alex.
Gigi D'Alessio, Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio sono i giudici di Amici
A giudicare le esibizioni dei talenti in gara durante il serale di Amici ci sono Amadeus, Gigi D'Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale. Ognuno è stato scelto dalla squadra di lavoro formato da Maria De Filippi per le proprie competenze: da una parte l’esperienza televisiva e le competenze musicali di Amadeus, dall’altra la sensibilità musicale di D’Alessio, passando per lo sguardo tecnico e contemporaneo di D’Amario nella danza. E poi Malgioglio, membro imprescindibile della giuria in virtù della sua imprevedibilità.
Si tratta di quattro elementi messi insieme affinché il giudizio non sia mai soltanto tecnico, ma tenga in considerazione anche l capacità degli allievi di riempire la scena.
La squadra Zerbi-Cele
La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è quella che ha maggiormente collazionato vittorie nel corso della puntata del serale di Amici in onda sabato 18 aprile. Formata inizialmente dai cantanti Caterina, Elena, Plasma e Riccardo e dai ballerini Nicola, Emiliano e Antonio, oggi, considerate le eliminazioni arrivate fin qui, conta 4 elementi: Emiliano, Riccardo, Elena e Nicola.