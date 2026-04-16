Serale Amici 25, anticipazioni quinta puntata 18 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudici

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 25 in onda su Canale 5 sabato 18 aprile. Gli ospiti in studio, i giudici e i dettagli sulla sfida che ha portato a una sola eliminazione. L’articolo contiene spoiler.

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 21:30 su Canale 5, torna l'appuntamento con il Serale di Amici 25. La corsa verso la finale si fa sempre più serrata: dopo le prime quattro puntate, il cerchio si stringe attorno ai talenti rimasti in gara. In giuria, confermati Amadeus, Gigi D'Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale. Di seguito le anticipazioni sulla registrazione, in cui c'è stata una sola eliminazione. Attenzione, l'articolo contiene spoiler.

Chi è stato eliminato: spoiler quinta puntata

Stando alle anticipazioni della quinta puntata fornite da SuperguidaTv, il nome dell'unico eliminato verrà svelato ufficialmente solo durante la messa in onda, poiché la comunicazione definitiva avviene come di consueto in casetta. Al ballottaggio finale sono finiti Kiara, Riccardo e Lorenzo: uno di loro tre dovrà lasciare per sempre la scuola di Amici.

Le tre manche

La quinta puntata è segnata dal dominio assoluto del team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima manche vede la squadra sfidare e battere i Cucca-Pepa, guadagnando subito il centro del palco: a rischio eliminazione finisce Lorenzo. Il copione non cambia nella seconda sfida, dove gli Zerbi-Cele travolgono anche il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo e stavolta a finire al ballottaggio finale è Kiara. Forti della doppia vittoria, i due professori chiudono il cerchio nella terza manche, tornando a sfidare nuovamente la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: Riccardo è l'allievo che si aggiunge alla lista.

Gli ospiti e la giuria

Ricchissimo il parterre di ospiti previsto per sabato 18 aprile. Alla conduzione del gioco "Password" ci sarà Alessandro Cattelan. Per lo spazio dedicato alla musica, saliranno sul palco Biagio Antonacci e l'ex allievo Nicolò Filippucci. Non mancheranno i volti noti del cinema e della tv: come annunciato dai canali social ufficiali del talent, in studio ci saranno Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. Il momento comico della serata sarà invece affidato al talento di Carlo Amleto, noto per le sue performance musical-comiche.