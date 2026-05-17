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Serale di Amici 2026, la finale in diretta: chi sarà il vincitore tra Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo

La diretta del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. La finale va in onda in diretta, eccezionalmente di domenica.

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17 Maggio 2026 17:30
Ultimo agg. 17:55
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Chi sarà il vincitore di Amici? La diretta del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. Niente anticipazioni per la finale, va in onda eccezionalmente di domenica 17 maggio, in diretta a differenza delle precedenti puntate in onda registrate. Stasera si sfidano Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa mentre i giudici, Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio, si godranno lo spettacolo.

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Amici di Maria De Filippi 2025/2026
17:55

A che ora inizia la puntata oggi

La finale di Amici partirà intorno alle 21.30 circa su Canale 5, al termine del consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. A dispetto delle puntate del sabato, quando lo show condotto da Maria De Filippi è sempre riuscito a partire entro le 21.20, per la puntata finale che si è spostata per evitare l'accavallamento con Eurovision si partirà con dieci minuti di ritardo.

A cura di Andrea Parrella
17:40

La finale di Amici 2026 stasera in diretta su Canale 5, chi sarà il vincitore

Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. A giocarsi la vittoria si scontreranno tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, e due cantanti. La prima ad avere acciuffato la maglia d'oro della finale è Elena. Il quinto e ultimo posto verrà deciso a inizio puntata da un confronto tra Angie e Lorenzo. Sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare chi solleverà la coppa.

A cura di Andrea Parrella
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