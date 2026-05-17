Serale di Amici 2026, la finale in diretta: chi sarà il vincitore tra Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo

Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. A giocarsi la vittoria si scontreranno tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, e due cantanti. La prima ad avere acciuffato la maglia d'oro della finale è Elena. Il quinto e ultimo posto verrà deciso a inizio puntata da un confronto tra Angie e Lorenzo. Sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare chi solleverà la coppa.