Serale di Amici 2026, la finale in diretta: chi sarà il vincitore tra Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo

Chi sarà il vincitore di Amici? La diretta del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. Niente anticipazioni per la finale, va in onda eccezionalmente di domenica 17 maggio, in diretta a differenza delle precedenti puntate in onda registrate. Stasera si sfidano Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa mentre i giudici, Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio, si godranno lo spettacolo.
A che ora inizia la puntata oggi
La finale di Amici partirà intorno alle 21.30 circa su Canale 5, al termine del consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. A dispetto delle puntate del sabato, quando lo show condotto da Maria De Filippi è sempre riuscito a partire entro le 21.20, per la puntata finale che si è spostata per evitare l'accavallamento con Eurovision si partirà con dieci minuti di ritardo.
La finale di Amici 2026 stasera in diretta su Canale 5, chi sarà il vincitore
Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. A giocarsi la vittoria si scontreranno tre ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, e due cantanti. La prima ad avere acciuffato la maglia d'oro della finale è Elena. Il quinto e ultimo posto verrà deciso a inizio puntata da un confronto tra Angie e Lorenzo. Sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare chi solleverà la coppa.