La finale di Amici va in onda domenica 17 maggio: il quinto finalista sarà scelto dal pubblico in diretta

La finale di Amici 2025-2026 andrà in onda domenica 17 maggio. L'ultimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi è stato per lasciare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna e in cui l'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con il brano Per Sempre Sì. La puntata sarà in diretta e anche il nome del quinto finalista verrà annunciato domenica sera, scelto dal pubblico attraverso il televoto tra Angie e Lorenzo.

Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici 2025-2026, che decreterà il vincitore di questa edizione. La puntata, a differenza di tutte le altre di questa edizione, è stata posticipata di un giorno per lasciare spazio alla finale dell'Eurovision su Rai1. A contendersi il primo posto, per il momento, ci sono 4 allievi: Emiliano, Nicola, Alessio, Elena, mentre Angie e Lorenzo si contendono il quinto e ultimo posto.

Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere il nome del quinto finalista. Non è ancora noto con certezza il meccanismo della finale, ma è probabile che sarà lo stesso delle ultime edizioni. Non esisteranno più le squadre che hanno accompagnato gli allievi fino a questo punto (Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini, Cuccarini-Emanuel Lo), ognuno di loro affronterà gli altri. Alla fine ci sarà un vincitore generale di Amici 2025-2026, come è stato lo scorso anno per Daniele Doria, e uno nei rispettivi circuiti di ballo e canto. Nel corso della serata verranno poi assegnati anche gli altri premi, come quello della critica, oltre che alcune borse di studio. Il montepremi finale in palio è di 100mila euro in gettoni d'oro.