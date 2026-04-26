Ascolti tv 25 aprile, chi ha vinto tra Canzonissima e Amici: i dati in aggiornamento

Gli ascolti Tv di sabato 25 aprile, con l’ultimo scontro stagionale tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Nell’access è testa a testa tra Scotti e De Martino, leggermente in testa.

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La serata televisiva del 25 aprile è stata l'ultimo atto di scontro stagionale tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con la messa in onda dell'ultima puntata dello show di Milly Carlucci contro il serale di Amici, che invece proseguirà ancora per alcune settimane. Si aggiunge quindi un ultimo tassello al confronto di ascolti, che in questa stagione ha sempre visto prevalere i programmi di Canale 5 nel confronto diretto tra i due volti femminili di punta delle rispettive aziende.

Il programma condotto da Milly Carlucci ha raccolto 2.155.000 spettatori pari al 18.3% di share, mentre lo show di Canale 5 è stato seguito da 2.881.000 spettatori con uno share del 21.8%.

Gli ascolti di sabato 25 aprile raccontano della sfida tra le principali generaliste, ma interessanti sono anche i dati delle altre reti. Rai 2 ha proposto il film The Rookie, visto da 551.000 spettatori pari al 3.5%, mentre su Rai3 è andato in onda il film con Elio Germano "La grande ambizione", seguito da 691.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete 4 gli spettatori hanno si sono abbandonati a un grande classico "Don Camillo Monsignore… ma non troppo", seguito da 1.005.000 spettatori pari al 7.1% di share, mentre su Italia 1 è andato in onda il film "Kung Fu Panda", seguito da 672.000 spettatori (4.3%). La 7 ha proposto "In altre parole", l'appuntamento fisso con Massimo Gramellini visto da 665.000 spettatori con il 5% , mentre sul Nove è andato in onda Accordi e disaccordi, visto da 524.000 spettatori con il 3.7%.

Sfida rinnovata tra Stefano De Martino e Gerry Scotti per l'access prime time, dove il testa a testa si conferma molto acceso ed è pressoché impossibile individuare un vincitore. In sovrapposizione netta, su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.871.000 spettatori (23.6% di share) in onda dalle 20.40 alle 21.19. Su Canale5 La Ruota della Fortuna, in onda dalle 20.46 alle 21.20, arriva a 3.893.000 spettatori e il 23.5%.