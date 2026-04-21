Ascolti TV 20 aprile: crollano I Cesaroni, vince La buona stella

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Gli ascolti TV di ieri, lunedì 20 aprile. In prima serata la sfida tra la fiction di Rai1 La buona stella con Francesco Arca e la serie TV I Cesaroni – Il ritorno con Claudio Amendola. Su Rai2 in onda The floor con Paola Perego. In access prime time, il programma Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati Auditel.

Ascolti TV, ha vinto La buona stella, calano gli ascolti dei Cesaroni

La prima serata di lunedì 20 aprile ha offerto una sfida tra fiction. Ha vinto Rai1 che ha trasmesso una nuova puntata de La buona stella. La miniserie con Francesca Arca, Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano ha interessato 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share. Canale5 ha proposto la fiction I Cesaroni – Il ritorno con Claudio Amendola, Matteo Branciamore e Niccolò Centioni. Gli ascolti sono crollati a 2.301.000 spettatori con il 16.9% di share. La prima puntata era stata seguita da 3.486.000 spettatori e il 22.6% di share. Qui l'intervista di Fanpage.it all'attore Federico Russo che interpreta Mimmo.

La sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

In access prime time, spazio ai quiz e ai giochi televisivi. Rai1 ha trasmesso il consueto appuntamento con Affari tuoi. Ha giocato Simone dalla Valle d'Aosta. Il programma di Stefano De Martino ha interessato 4.990.000 spettatori con il 24% di share. Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui hanno condotto una nuova puntata de La ruota della fortuna, che ha vinto con 5.115.000 spettatori pari al 24.7% di share.

I dati Auditel delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha proposto The floor – Ne rimarrà solo uno. Il programma condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato ha interessato 827.000 spettatori pari al 5.5% di share. Rai3 ha trasmesso Newsroom di Monica Maggioni, che ha raccolto 605.000 spettatori con il 4.3% di share. Italia1 ha trasmesso il film Blacklight, che ha raccolto 1.203.000 spettatori con il 7% di share. Su Rete4 l'approfondimento di Quarta Repubblica. La trasmissione di Nicola Porro ha interessato 745.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7, il documentario Francesco – Cronache di un Papato è stato seguito da 847.000 spettatori con il 5% di share. Su Tv8, Gialappa Show ha registrato 782.000 spettatori con il 5.4% di share. Sul Nove, Little Big Italy è stato seguito da 570.000 spettatori con il 3.4% di share.