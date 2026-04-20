Simone ad Affari Tuoi cambia pacco sul finale ma il Dottore lo inganna: torna a casa con l’ultima offerta

Simone dalla Valle d’Aosta ad Affari Tuoi porta avanti una partita non troppo fortunata. Cambia pacco sul finale e accetta l’ultima offerta del Dottore, ma avrebbe potuto portare a casa molto di più.

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 20 aprile è Simone dalla Valle d'Aosta, oltre ad essere soccorritore alpino, lui e la moglie Valentina costruiscono casette per uccellini e vivono in un campeggio, di cui lei è custode, come racconta a Stefano De Martino. Il jackpot di Gennarino è di duemila euro.

La partita di Simone dalla Valle d'Aosta

Inizia la partita di Simone con i consueti sei tiri e si aprono i pacchi da 50 euro, il pacco Ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi, quello da 100 e 100mila euro, poi il pacco con Gennarino e infine quello da 15mila euro. Il Dottore chiama e propone un'offerta, ovvero 35mila euro, ma Simone decide di non accettare e trita l'assegno. È il momento di tirare nuovamente e si aprono i pacchi da 10 euro, quello con l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero la giacca a ventilatore, infine il pacco da 300mila euro.

La chiamata arriva puntuale e il Dottore propone un cambio, ma Simone rifiuta dicendo di avere la sensazione che il suo pacco sia rosso. La partita continua e si aprono i pacchi da 10mila, 50mila e il Pacco Nero in cui c'erano 15mila euro. Stavolta il Dottore fa una nuova offerta, proponendo alla coppia 25mila euro: "Sappiamo il valore dei soldi, ma guarda che bella gente che c'è qua è un'occasione che capita una sola volta" e quindi tritano l'assegno. Il tiro, però, porta via 75mila euro.

Alla nuova proposta di cambio, la coppia decide di rifiutare e aprendo un altro pacco trovano un euro. Il Dottore propone ancora un tiro e offre a Simone 20mila euro che, però, lui rifiuta. Aprendo un altro pacco trova però 200mila euro. Alla chiamata del Dottore, che stavolta offre 5mila euro, Simone decide di continuare a giocare tirando altre due volte. Trovando i 20 euro e il pacco da zero euro.

Il finale della partita di Simone e Valentina

La partita si avvia alla fase finale. Sono rimasti in gioco due pacchi rossi, da 20mila e i 30mila, e un pacco blu. Il dottore propone un cambio che i due accettano, ma nel pacco pescato all'inizio c'erano 30mila euro. Arriva la proposta di andare alla Regione Fortunata, ma i due decidono di non continuare. L'ultima giocata del Dottore è da tentare a carte: spunta l'offerta che è di dieci mila euro. I due accettano l'assegno da 10mila: "Mi spiacerebbe non pagare da bere a tutti loro, mi sono divertito tantissimo". La scelta finale si è rivelata troppo prudente e infatti nel pacco cambiato c'erano 20mila euro.