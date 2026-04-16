Ad Affari Tuoi, Laura frega il Dottore: prende 47mila euro, nel pacco ne aveva la metà

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 aprile la partita di Laura dalla Puglia, precisamente da Cerignola. Nella vita produce album fotografici artigianali e stasera gioca con il marito Enzo con il pacco numero 14.

La partita di Laura insieme al marito Enzo

La partita di Laura comincia dal pacco nero, il cui contenuto è sconosciuto anche al Dottore: stasera contiene 50mila euro. La donna chiama poi il 3 delle Marche e fa fuori 200mila euro, seguiti da 50 euro, 1 euro, 50mila e 30mila. Accade una cosa atipica perché il Dottore propone come prima mossa il cambio, che la pugliese accetta e scambia il suo 14 con l'11. Scopre che nel suo pacco originario aveva 0 euro. La vera beffa arriva però dopo, e riguarda il pacco numero 16, il numero simbolo della storia d'amore tra Laura e suo marito: quando aveva 16 anni, lei conobbe quello che sarebbe diventato l'uomo della sua vita. Quel pacco conteneva proprio 300mila euro. Tra un tiro e l'altro, la coppia decide di accettare un altro cambio: prende il numero 9, come l'età dei suoi figli. Aveva pescato un altro pacco blu, visto che nell'11 c'erano solo 200 euro.

Il finale di partita di Laura che accetta l'offerta

Maniglia antipanico e 10 euro da un lato, 20mila e 75mila dall'altro. Rifiutati 12mila euro – "Siamo qui per giocare, voglio divertirmi" – la pacchista vira sul pacco 7 della Basilicata e fa bene perché contiene l'invenzione di Herbert Ballerina e in studio è grande festa. Davanti all'offerta da 16mila euro, marito e moglie ci riflettono, ma alla fine decidono di tritare l'assegno. L'ultimo tiro, "che fa la partita", come dice Stefano De Martino, individua 10 euro. Per Laura sono soldi sicuri: il Dottore offre 47.500 euro. "Mio padre mi direbbe di accettare", dichiara la protagonista della serata, e alla fine decide di accettare. Nel pacco numero 9 c'erano 20mila euro.

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