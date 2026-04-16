Grande Fratello Vip 2026 verso il prolungamento: la data della finale potrebbe cambiare dal 5 al 19 maggio

Il Gf Vip 2026 ingrana la marcia giusta e punta al prolungamento. Un raddoppio sicuro per settimana prossima e poi una puntata a settimana da stabilire fino alla finale prevista per il 5 maggio erano le ultime notizie, ma Fanpage.it apprende di uno slittamento che potrebbe portare al 19 maggio.

Il Grande Fratello Vip 2026 ha ingranato la marcia giusta e pare potrebbe essere premiato. Fanpage.it apprende che il presente incerto del noto reality show condotto da Ilary Blasi sarebbe riuscito a cedere il passo a un futuro roseo, che includerebbe l'ipotesi di un prolungamento e una finale non più fissata il 5 maggio bensì il 19 maggio.

I dati degli ascolti tv hanno dimostrato la capacità di recuperare terreno, nonostante qualche altalena di share dovuta anche dal doppio appuntamento settimanale e dalla contro programmazione. Gli appuntamenti settimanali potrebbero mantenere il raddoppio, almeno per la settimana prossima, e poi sarebbero previste valutazioni per capire se sarà ancora possibile preservare questo ritmo. Solo l'Auditel potrà stabilire la sostenibilità del doppio appuntamento ma sarebbe sul tavolo l'ipotesi certa di un prolungamento, con una data per l'ultima puntata prevista intorno il 19 maggio, sempre di martedì.

Ilary Blasi, conduttrice del GF Vip

Non c'è ancora niente di certo perché visti i trascorsi del reality e la partenza un po' diesel, è da capire quanto le nuove storie e personaggi forti come Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Francesca Manzini possano sostenere a pieno il carico di aspettative dei telespettatori. È indubbio che le ultime dinamiche, soprattutto legate a claudicanti alleanze e potenti litigi, abbiano acceso l'interesse di un pubblico che da anni risulta essere lo zoccolo duro del Grande Fratello.

Non era certo quanto questa edizione sarebbe riuscita a rinascere come una Fenice dalle proprie ceneri. La sensazione di stanchezza continua ad appartenere a un format così longevo ma questa edizione ha dimostrato ancora una volta che un cast esperto e rodato, più volte coinvolto in altri reality oltre che al GF stesso, possa dimostrarsi capace di attirare l'attenzione dei social e di un pubblico affezionato a Mediaset Extra, non solo a Canale 5.