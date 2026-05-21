Adriana Volpe torna a casa dopo il Grande Fratello: la sorpresa della figlia Gisele tra fiori e palloncini

Al rientro a casa, dopo la finale del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha trovato ad attenderla una festa a sorpresa organizzata dalla figlia Gisele.

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Archiviato il Grande Fratello Vip, per tutti i concorrenti è ora tempo del graduale ritorno alla normalità, alla quotidianità, senza convivenza forzata con altri inquilini! Vale per Alessandra Mussolini, che ha chiuso l'esperienza con la vittoria, portando a casa il montepremi di 100 mila euro, ma vale anche per tutti gli altri finalisti. Sono arrivati a un passo dal trionfo con lei Antonella Elia, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe.

Quest'ultima per partecipare al reality ha dovuto separarsi dalla famiglia: è stata lontana per mesi dal compagno, dai suoi affetti. Sicuramente, però, l'assenza che più si è fatta sentire è stata quella della figlia Gisele, nata dal matrimonio (finito nel 2020) con Roberto Parli. La prima foto della showgirl a reality concluso, infatti, è stata proprio con Gisele. Su Instagram ha scritto: "Perdonatemi se non torno subitissimo attiva, ora sono tutta per Gisele. So che mi capirete, oggi solo lei è Casa". Stavolta, però, la sua Casa vera, fatta di famiglia e amore, senza telecamere puntate tutto il giorno, litigi, nomination e fatidica Porta Rossa.

Quando ha messo piede nel suo appartamento, Adriana Volpe ad accoglierla ha trovato una sorpresa pensata proprio da sua figlia: una torta di benvenuto, tantissimi palloncini colorati in oro e argento, festoni, fiori e una dedica su un cartellone. "La nostra vincitrice. Ci sei mancata tantissimo" c'è scritto. Il salone addobbato a festa ha tutta l'aria di essere uno spazio elegante e raffinato, in cui dominano i colori chiari: si vedono un enorme tappeto centrale sotto al tavolino, divani con cuscini abbinati, tende al balcone, tante fotografia di famiglia e un quadro alla parete. Madre e figlia hanno un rapporto speciale.

All'interno della casa, Adriana Volpe ha avuto per Gisele parole di grande amore. Commossa ha raccontato quanto l'abbia cambiata la maternità: "Oggi ho un senso diverso nel vedere le cose, guardo con occhi diversi. Gisele mi ha cambiato tanto, perché lei vede le cose in maniera diversa con una bontà che è contagiosa. Forse ha tirato fuori quello che ero prima di essere inquinata da tutto il resto. È riuscita a farmi vedere le cose con occhi diversi".

foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Si è occupato di tutto Parioli Party, un negozio specializzato proprio in allestimenti personalizzati per ogni genere di festa. Molte celebrities si sono rivolte in questi anni a questo nome, diventato un punto di riferimento quando si tratta di feste. Parioli Party, per esempio, ha firmato i 25 anni di Jacqueline Luca Di Giacomo e il compleanno in rosa di Laura Pausini.