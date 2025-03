Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia il compleanno con Ultimo: party a tema anni 2000 e look da Britney

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Per Jacqueline Luna Di Giacomo, nata il 10marzo 2000, è stato un compleanno davvero speciale. La fidanzata di Ultimo ha compiuto 25 anni e li ha festeggiati da mamma, per la prima volta. La coppia, infatti, ha appena accolto in famiglia il piccolo Enea, nato a novembre scorso. Per loro è un momento magico: stanno facendo i conti con una nuova quotidianità, stanno piano piano scoprendo cosa significa essere genitori. L'arrivo del bambino li ha uniti ancora di più e sono più innamorati che mai. La neo 25enne ha comunque voluto organizzare qualcosa in grande stile per celebrare il compleanno assieme a tutte le persone care.

Jacqueline Luna Di Giacomo diventa Britney Spears

Dopo i festeggiamenti per l'arrivo di Enea, per Jacqueline Luna Di Giacomo è stata la volta di altri festeggiamenti, quelli per il suo compleanno. Per l'occasione ha organizzato un party in grande stile, circondandosi della presenza e dell'affetto di tutte le persone care. C'erano gli amici di sempre, c'era ovviamente anche il fidanzato Ultimo (Niccolò Moriconi).

Il cantante le ha fatto una dedica sui social, accompagnata da una foto di coppia. Stanno insieme dal 2021. E la festeggiata stessa ha voluto scrivere un messaggio indirizzato alla sé bambina, per ribadire quanto la maternità l'abbia arricchita, quanto sia fiera di essere mamma e quanto voglia donarsi completamente al suo bimbo. La neo 25enne si è rivolta a Parioli Party per l'allestimento.

Il negozio, specializzato in feste di ogni tipo, ha curato anche il compleanno di Laura Pausini, ma Jacqueline Luna Di Giacomo si era rivolta a loro anche per il baby shower. Stavolta niente palloncini azzurri, ma un allestimento curatissimo in ogni dettaglio a tema anni Duemila. Gli invitati si sono scrupolosamente attenuti al dress code, riproponendo look iconici di quel decennio, compresa la festeggiata, che si è calata nei panni di Britney Spears.

Impossibile non riconoscere l'outfit che la popstar sfoggiava in uno dei suoi video più famosi, copiatissimo anche dalle celebrities: camicetta bianca, gonnellina a pieghe, cardigan, treccine coi fiocchetti. Si tratta del look di "Baby One more time". Immancabile la torta. Anche Jacqueline Luna Di Giacomo si è fatta conquistare dalla torta personalizzata che tutti amano. Per lei la scritta: "Hottest milf in town, but still a Spirit fan".