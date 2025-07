Perché sudare potrebbe farti fermare ai controlli di sicurezza in aeroporto

Le ferie si avvicinano ed è già risaputo che saranno moltissimi coloro che partiranno in aereo, così da raggiungere mete lontane in poche ore. Il momento più temuto della partenza in aeroporto? Quello dei controlli di sicurezza, dove sia il bagaglio che il passeggero vengono sottoposti ad accurate ispezioni per evitare che portino in volo degli oggetti potenzialmente pericolosi. Solitamente ci si preoccupa solo dei liquidi o delle dimensioni extra della valigia, ma la cosa che in pochi sanno è che anche il sudore potrebbe provocare qualche piccolo intoppo: ecco per quale motivo.

Cosa succede ai controlli di sicurezza quando si è molto sudati

Con l'estate che è entrata nel vivo, potrebbe capitare di ritrovarsi in aeroporto completamente sudati ma la cosa che in pochi sanno è che si potrebbe essere fermati più facilmente proprio per questo ai controlli di sicurezza. Stando alle regole imposte dalla Transportation Security Administration, l'agenzia statunitense responsabile della sicurezza dei trasporti, il sudore prodotto dal corpo potrebbe alterare la densità degli indumenti, mandando in tilt i dispositivi tecnologici per i controlli aeroportuali. Se ciò dovesse accadere, il passeggero potrebbe essere sottoposto a una perquisizione personale, così da assicurarsi che nella zona sudata non siano state nascoste potenziali minacce per il viaggio.

Quando il sudore è un segnale di stress

Al di là degli effetti "pratici", la sudorazione potrebbe anche essere considerata un segnale "non verbale" di stress, magari correlato al trasporto di merci di contrabbando. Sono molti, infatti, gli addetti alla sicurezza degli aeroporti americani, europei e asiatici che lo considerano un campanello d'allarme e che addirittura vengono addestrati per identificare queste risposte fisiologiche che potrebbero nascondere potenziali minacce. Certo, non tutte le persone che sudano nascondono qualcosa, soprattutto in estate quando le temperature sono roventi, ma, se questa risposta corporea è combinata ad altri atteggiamenti sospetti, potrebbe portare il personale dell'aeroporto a mettere in pratica degli screening più approfonditi.