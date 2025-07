Errori da evitare prima di prendere un aereo e cosa non bisogna dimenticare ora che si vola senza carta d’identità

Chi ha in programma di prendere un aereo nelle prossime settimane, è bene che arrivi in aeroporto preparato, così da evitare perdite di tempo o peggio multe. Gli imprevisti sono dietro l'angolo e con gli scioperi c'è ben poco da fare; ma ciò che si può fare in tempo è conoscere le regole della propria compagnia, così da adeguarsi alle norme in corso e non avere spiacevoli inconvenienti prima di salire a bordo. Dalle dimensioni della valigia ai documenti da avere con sé fino a cosa mettere nel bagaglio a mano, ecco un recap di tutto quello che bisogna sapere (novità comprese) per volare evitando il più possibile inconvenienti che potrebbero rovinare il viaggio.

Quali sono i documenti essenziali per viaggiare in aereo in Italia ed Europa

È caduto l'obbligo della carta d'identità all’imbarco per i viaggi in Italia e in Europa. La novità è in verità in fase di rodaggio, manca una data ufficiale che possa valere per tutti i voli, ma è stata già applicata come test sulla rotta Ryanair Bergamo-Minorca del 6 luglio scorso. Per la prima volta in quell'occasione i passeggeri si sono trovati davanti all'obbligo di esibire la sola carta di imbarco, unico documento richiesto per salire a bordo. La disposizione dell'Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha avuto il via libera anche del ministero dell'Interno. Quando sarà effettiva, resteranno comunque escluse alcune rotte per motivi di sicurezza: Irlanda, Ciproe i voli con destinazioni al di fuori dell'area Schengen.

Novità Ryanair sulla carta d'imbarco e sul bagaglio a mano

Sempre a proposito di documenti: Ryaniar ha stabilito nuove regole che riguardano la carta d'imbarco entrate in vigore a maggio 2025. Da quel momento è diventato obbligatorio munirsi di documento di viaggio elettronico, direttamente sul proprio telefono. Multa fino a 60 euro per chi arriva in aeroporto senza app della compagnia per il check-in e senza carta d'imbarco digitale, entrambi obbligatori. Novità in vista per la compagnia low cost anche in merito al bagaglio a mano gratuito da mettere sotto al sedile, quello incluso nel prezzo del biglietto insomma. Le dimensioni passeranno forse da 40 x 25 x 20 cm a 40 x 30 x 20 cm: 5 cm in più. Cambierà anche la capienza: da 20 a 24 litri. Resterà invariato il peso: massimo 10 kg. La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha dato la sua approvazione, ma ora la proposta deve passare al Parlamento, prima di entrare effettivamente in vigore.

ITA Airways ha cambiato il peso del bagaglio consentito a bordo

ITA Airways consente un bagaglio a mano con misure 55x35x25 cm (con maniglie, tasche laterali e rotelle comprese) da portare con sé a bordo. È però diventata effettiva una novità che riguarda il peso: non oltre 8 kg. Sì a un solo accessorio in aggiunta: borsetta, zainetto o custodia per laptop di dimensioni massime pari a 36x45x20 cm.

Come riempire la valigia nel modo corretto

Quando si vola, non si può portare a bordo dell'aereo tutto ciò che si desidera. Alcuni oggetti non sono ammessi nel bagaglio a mano. È importante controllare le disposizioni in merito, della compagnia con cui si vola: sono regole che possono leggermente variare a seconda dei casi. Tendenzialmente in via generale possiamo dire che sono chiaramente vietati a bordo armi da fuoco e armi giocattolo, repellenti per animali e oggetti affilati, esplosivi e corpi contundenti. Sì, ma con restrizioni, a liquidi e farmaci. A proposito proprio dei LAG (Liquidi, Aerosol e Gel): per portarli in cabina vanno messi in appositi contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri da inserire a loro volta in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile, per una capacità massima totale pari a un litro. Sì, invece, a macchine fotografiche, phon, PC portatile, articoli acquistati presso i duty free e i negozi interni all'aeroporto.

Negli USA niente più obbligo di togliere le scarpe

Siamo abituati, nella fase dei controlli in aeroporto, a togliere le scarpe. La Transportation Security Administration ha eliminato questo requisito di sicurezza con effetto immediato: addio, dunque, all'obbligo di togliere le calzature per poter salire a bordo dell'aereo. Questa misura è stata ritenuta superflua, visto che gli scanner sempre più tecnologicamente avanzati e il maggior numero di agenti, sono oggi sufficienti a garantire la sicurezza dei passeggeri. Per ora, la novità riguarda solo gli aeroporti degli Stati Uniti, dunque non stupitevi se continueranno a volervi vedere scalzi altrove.

Qual è il Paese che multa i passeggeri frettolosi

C'è un Paese che ha introdotto una multa per i passeggeri frettolosi, quelli che si alzano troppo presto in aereo e che, presi dalla smania di scendere, invece di aspettare pazientemente il momento giusto per avvicinarsi all'uscita, si alzano e tirano giù il bagaglio a mano anche se il velivolo è ancora in moto. L'Autorità per l'aviazione civile turca ha disposto una multa pari a circa 60 euro. La norma si applicherà a tutte le compagnie aeree che operano voli da e per il Paese turco. Quindi se volate da o per il Paesi attenti a come vi muovete.