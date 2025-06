video suggerito

Cosa è vietato portare in aereo, le regole su liquidi e gli oggetti da mettere nel bagaglio a mano Come specifica l'ENAC: no armi da fuoco né armi giocattolo e oggetti affilati. Sì con restrizioni ai liquidi. Sì a macchine fotografiche e phon.

A cura di Giusy Dente

Ci sono rigide norme da rispettare quando si procede con la fase dei bagagli: non tutto può essere messo in valigia, soprattutto se si tratta di bagagli a mano, cioè quelli da portare con sé in cabina. A bordo degli aerei ci sono una serie di oggetti non ammessi e bisogna fare attenzione alle regole della compagnia aerea con cui si viaggia, che possono variare leggermente. Chiaramente no armi da fuoco né armi giocattolo; vietati anche repellenti per animali e oggetti affilati. Sì, ma con restrizioni, a liquidi e farmaci. Sì a macchine fotografiche, vestiti, phon.

Cosa si può mettere nel bagaglio a mano

L'ENAC è autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. Opera in materia di controllo della sicurezza e qualità dei servizi, di vigilanza sull'attuazione della normativa del settore, di regolazione economica e tutela dell'ambiente. Sul sito ufficiale c'è una sezione aggiornata al 2021 che elenca chiaramente cosa è possibile portare e cosa è vietato portare nel bagaglio a mano. Ogni singola compagnia, però, fissa autonomamente i limiti relativi alle dimensioni dei bagagli, il numero di articoli da portare a bordo, i limiti riferiti alle sostanze liquide. Il passeggero può portare con sé in cabina: PC portatile, ombrello, cellulare e altri piccoli apparecchi elettronici, latte e cibo per neonati, stampelle o altri mezzi utili alla deambulazione. Sì anche agli articoli acquistati presso i duty free e i negozi interni all'aeroporto.

Cosa è vietato portare in cabina

Ci sono diverse categorie di merce non ammesse a bordo. Il divieto riguarda innanzitutto le armi: pistole, armi da fuoco, carabine, fucili, ma anche armi ad aria compressa e armi giocattolo, insomma imitazioni che possano essere scambiate per vere. No a dispositivi per stordire o immobilizzare, oggetti affilati (come coltelli, forbici, lame da rasoio), corpi contundenti, esplosivi.

Quali sono le regole generali sui liquidi

Sono vietati a bordo anche i LAG (Liquidi, Aerosol e Gel): acqua e altre bevande, creme, profumi, spray, gel, dentifricio. L'unico modo per portarli in cabina è metterli in appositi contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri da inserire a loro volta in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile (così da vederne facilmente il contenuto), per una capacità totale di massimo un litro. Per quanto riguarda i LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici, o per un regime dietetico speciale, bisogna mostrare la relativa prescrizione medica e vanno messi anche questi in contenitori singoli di capacità non superiore a 100 ml.