Paola Di Benedetto, l’addio al nubilato a Forte dei Marmi tra bikini bianchi e un kit anti-hangover

Paola Di Benedetto sposerà Raoul Bellanova nelle prossime settimane e, come da tradizione, è diventata protagonista dell’addio al nubilato. Insieme agli amici ha trascorso il weekend a Forte dei Marmi tra look total white e un kit anti-hangover.

Paola Di Benedetto è tra le VIP del mondo dello spettacolo italiano che nelle prossime settimane pronunceranno il fatidico sì. Nel luglio del 2025 ha ricevuto la proposta di matrimonio (con tanto di maxi diamante) in un ristorante stellato della bergamasca dal calciatore dell'Atalanta Raoul Bellanova e da allora non ha potuto fare a meno di dare il via ai preparativi del matrimonio. Le nozze si terranno in Veneto nel corso di questo mese, giugno, ma al momento non si conosce ancora la data precisa. L'unica cosa certa è che la conduttrice radiofonica è diventata protagonista di un addio al nubilato all'insegna del glamour.

Il kit per l'addio al nubilato di Paola Di Benedetto

Quale migliore occasione di un soleggiato weekend di maggio per organizzare l'addio al nubilato? È proprio quanto fatto da Paola Di Benedetto, che è stata "condotta" a Forte dei Marmi dagli amici per festeggiare al meglio uno dei suoi ultimi fine settimana da "single".

L’addio al nubilato di Paola Di Benedetto

Tutto era curato nei minimi dettagli: i partecipanti (sia uomini che donne) hanno ricevuto delle borsette Saint Barth multicolor con all'interno il kit per affrontare le giornate di "follia", dai teli mari alla protezione solare, fino ad arrivare al rimedio "segreto" contro l'hangover e agli accessori personalizzati con il proprio nome. Mare, tintarella, brindisi, pranzi a base di pesce e aperitivi "casalinghi" immersi nella natura: Paola non avrebbe potuto chiedere di meglio per queste giornate pre-matrimonio.

Il kit ricevuto da tutti i partecipanti all’evento

Paola Di Benedetto, prove da matrimonio in total white

Cosa ha indossato Paola Di Benedetto per l'addio al nubilato? Ha cominciato a fare le prime "prove da matrimonio" vestendosi di bianco, anche se in un'adorabile versione balneare. Ha infatti sfoggiato un due pezzi leggermente goffrato con reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti laterali, poi come copricostume ha utilizzato un mini dress a tubino in pizzo traforato, seguendo così il trend del vedo non vedo.

Il look total white di Paola Di Benedetto

Per completare il tutto ha scelto un cappello di paglia in stile vacanziero e degli occhiali da sole Ray-Ban. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Un ventaglio total pink decorato con la scritta "Team Bride". Nella didascalia dell'album postato sui social, inoltre, Paola ha sottolineato che si tratta solo della prima parte, dunque probabilmente nelle prossime ore continuerà a documentare l'evento che attendeva da quasi un anno.