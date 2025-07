Paola Di Benedetto mostra l’anello di fidanzamento: il trend del momento sono i diamanti a goccia

Raoul Bellanova ha fatto la proposta di matrimonio a Paola Di Benedetto donandole un anello con diamante a goccia: è il modello più in voga come pegno d’amore.

È al settimo cielo Paola Di Benedetto, reduce da una serata che mai dimenticherà nella sua vita. Il fidanzato, infatti, le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei e il calciatore Raoul Bellanova stanno insieme da circa due anni, ma non è stato sempre tutto rose e fiori. Si erano lasciati a inizio 2024, motivando la decisione con un'incompatibilità caratteriale. Poi hanno superato la crisi e ora sono pronti al grande passo, certi del loro amore. La showgirl ha condiviso alcune foto con fan e follower, in cui è radiosa: impossibile non notare oltre al sorriso smagliante anche l'anello decisamente importante che ora porta al dito.

L'anello di fidanzamento di Paola Di Benedetto

"Mille volte sì" ha scritto Paola Di Benedetto nella didascalia del post su Instagram con cui ha annunciato il matrimonio in arrivo. Immediatamente sono giunti i messaggi di affetto da parte di amici, fan, colleghi del mondo dello spettacolo. Si sono congratulati con la coppia Paola Turani, Cecilia Zagarrigo, Adriana Volpe, Andrea Delogu, Nilufar Addati e Cecilia Zagarrigo e molti altri. La conduttrice quindi convolerà a nozze col compagno, che come di tradizione le ha fatto la fatidica proposta portandole in dono, come pegno d'amore, un anello. Ha tutta l'aria di essere un gioiello molto prezioso: brilla scintillante un grosso diamante a goccia incastonato in una montatura in oro bianco con pavé di brillanti.

Il nuovo trend degli anelli di fidanzamento

La tradizione di regalare un diamante a goccia, nelle occasioni di festa, è simbolica: la forma della pietra preziosa, infatti, indica le lacrime di gioia. Nonostante questa simbologia, fino a qualche anno fa non era una tipologia molto gettonata come anello di fidanzamento. I modelli più in voga erano altri: il taglio brillante in primis, ma anche quello con taglio ovale. Il più famoso di questo tipo è sicuramente l'anello di fidanzamento regalato dal principe William e Kate Middleton (appartenuto a lady D), che però non aveva un diamante, bensì uno zaffiro blu di 12 carati circondato da diamanti. Molto gettonato anche il triology.

Di recente, invece, tante celebrities hanno sfoggiato al dito gioielli con diamante a goccia. La primissima ad aver lanciato la tendenza, anni addietro, è stata un'altra principessa: Charlene di Monaco. L'attuale marito Alberto le donò un anello da lui disegnato e realizzato dal gioiellere Repossi. Diamante a goccia anche per Cher, per il fidanzamento con Alexander Edwards: un "pensierino" da 240 mila euro. Anni fa aveva sfoggiato al dito questa forma anche l'ereditiera Paris Hilton, quando si fidanzò con Chris Zylka: in quel caso il valore ammontava addirittura a 2 milioni di dollari. Aveva un diamante a pera l'anello di fidanzamento di Emily Ratajkowski, tramutato poi in anello del divorzio quando il matrimonio è finito! Offset nel 2020 ha fatto la proposta a Cardi B con un diamante taglio a pera da otto carati da mezzo milione di dollari. Diamante a Pera anche per Ariana Grande, da parte di Pete Davidson nel 2018: una creazione del gioielliere Greg Yuna da quasi 100.000 dollari