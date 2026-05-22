A Seoul c’è un hotel con il letto “infinito”: quanto costa dormire nella suite di design

Durante le vacanze volete concedervi un sonno davvero rigenerante? Dovete volare a Seoul, dove in un hotel di design c’è una suite con un letto “infinito”: ecco quanto costa dormire qui.

Durante la vostra prossima vacanza volete davvero capire cosa significa rilassarsi? Per voi è arrivato il momento di volare a Seoul, dove un noto hotel di lusso propone un letto "infinito" che si estende per tutta la lunghezza della stanza. Sebbene sembri essere uscito da un "paese dei giganti, è perfetto per coloro che durante il sonno amano rotolarsi tra le lenzuola, godendosi al massimo il tempore e il relax. Quanto costa provare l'esperienza da sogno?

Il letto infinito nasce da un progetto d'arte

Si chiama Curator Suite 1503 ed è una delle camere più belle del Ryse di Seoul, un hotel di design a 4 stelle della catena Autograph Colletion. Progettata in collaborazione con MSCHF, il collettivo artistico newyorkese diventato famoso con gli iconici (e maxi) Astro boots, la suite sta facendo il giro del web grazie al suo letto extra lungo chiamato BED 2525. Il concept è nato per sfidare il convenzionale concetto di alloggio, esplorando in modo insolito e originale ciò che definisce l'ospitalità. Nella società contemporanea, vista l'evidente crescita in statura delle nuove generazioni, vivere in spazi più ampi sta diventando una necessità ed è proprio questo dettaglio ad aver ispirato il progetto artistico.

Curator Suite 1503

La suite è una galleria artistica

"Un letto lungo per un sonno lungo in un lontano futuro", sono state queste le parole che il collettivo ha usato per descrivere il letto maxi installato nella suite di Seoul. Sebbene sia omologato per 4 persone, è abbastanza grande per poter ospitare un'intera famiglia, la sua particolarità? È dotato di materasso e rete realizzati su misura appositamente per la creazione di design. Intorno, inoltre, ci sono 11 opere di MSCHF precedentemente esposte a New York e Los Angeles (tra cui gli Astro boots), cosa che rende la suite una vera e propria galleria d'arte. Quanto costa dormire sul letto infinito? Si parte da poco meno di 400 euro e si arriva a oltre 600 euro a secondo del momento dell'anno in cui si organizza la vacanza.

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