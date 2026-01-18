Quanto costa dormire dentro la suite sottomarina costruita nelle profondità dell’oceano

Chi non si accontenta del solo lusso, ma cerca anche un'esperienza unica, insolita e diversa da quelle che si fanno normalmente in viaggio, potrebbe prendere in considerazione l'idea di dormire sott'acqua. Utopia? Non più, anzi, non più da diversi anni ormai. Era il 2018, infatti, quando ha aperto le porte al pubblico il Muraka, che ospita la prima suite d'albergo sottomarina al mondo.

L'idea in questi anni è stata copiata anche da altre strutture, che oggi propongono ai loro ospiti più facoltosi ed esigenti la possibilità di dormire sotto il livello del mare, abbandonando per un po' la terraferrma. Una si trova per esempio al largo della costa australiana delle Whitsunday. Ma simili esperienze esistono anche sul fronte culinario, per chi è in cerca di un'esperienza gastronomica non canonica, nel solito ristorante stellato. In Finlandia, per esempio, è da poco stato inaugurato il primo ristorante subacqueo d'Europa: la sala da pranzo si trova a circa cinque metri sotto il livello del Mare del Nord.

Il Muraka fa parte del resort Conrad Maldives Rangali Island delle Maldive, precisamente situato nell'atollo di Ari Sud. Tutt'intorno solo acque turchesi e una barriera corallina spettacolare. È una struttura a due piani composta da una camera da letto principale con bagno interno, una camera doppia con bagno interno, una terrazza solarium, una piscina a sfioro al piano superiore più un'ulteriore camera matrimoniale con bagno interno nella sezione sottomarina. Quest'ultima misura 101,54 mq. Vi si arriva scendendo da una scala a chiocciola o con l'apposito ascensore.

Qui l'esperienza è impagabile: la stanza ha sia il soffitto che le pareti in vetro acrilico che consentono di sentirsi a tutti gli effetti parte della vita sottomarina, con possibilità di osservare tutto ciò che accade oltre le pareti trasparenti, nell'oceano Indiano. Il Muraka è stato progettato dagli architetti Yuji Yamazaki e Ahmed Saleem, che lo hanno pensato proprio come un acquario subacqueo privato esclusivo, a 5 metri sotto il livello del mare. L'affitto dell'intera residenza, con suite sottomarina inclusa, ha un costo di circa 50 mila euro a notte.