Dove si trova e quanto costa mangiare nel primo ristorante subacqueo d’Europa

Pensato come un telescopio marino, Under, situato sulla costa norvegese di Lindesnes, è il primo ristorante subacqueo d’Europa, creato nel 2019 con l’idea di unire natura e cucina.

Il ristorante Under Lindesnes, Norvegia

Nella punta più meridionale della Norvegia, lungo la costa di Lindesnes, si trova Under, il primo e più grande ristorante subacqueo d’Europa. La sua sala da pranzo si trova a circa cinque metri sotto il livello del Mare del Nord, con una grande vetrata panoramica che offre ai clienti una vista diretta sulla vita marina mentre gustano un menù contemporaneo ispirato agli ingredienti del territorio. Il progetto, pensato dallo studio di architettura norvegese Snøhetta, combina gastronomia di alto livello con un’esperienza immersiva unica e ospita anche attività di ricerca in biologia marina.

I tavoli del ristorante disposti lungo la grande vetrata, Under

Come nasce il primo ristorante subacqueo d'Europa

L’idea di Under nasce dall’intenzione di creare non solo un semplice ristorante, ma un luogo in cui architettura, natura e cucina si incontrano. Costruito su una struttura monolitica inclinata che si immerge gradualmente nella superficie dell’acqua, il ristorante è stato inaugurato nel 2019 e da allora attira visitatori da tutto il mondo. La zona d’ingresso si trova sulla costa, da cui si scende attraverso un corridoio fino alla sala principale sotto il mare. Under è stato pensato per resistere alla pressione e alle difficili condizioni del mare e, come un vero e proprio telescopio marino, l'enorme vetrata del ristorante offre una vista davvero suggestiva sul fondale marino che cambia a seconda delle stagioni e delle condizioni meteorologiche.

Under, Norvegia

Qui circa quaranta ospiti alla volta possono sedersi davanti a una grande vetrata di oltre dieci metri di larghezza, osservando alghe, pesci e altre forme di vita acquatica che lentamente si muovono lungo il fondale. La struttura è stata inoltre progettata con grande attenzione alla sostenibilità: col passare degli anni, infatti, Under finirà per diventare parte integrante dell'ambiente marino, poiché la ruvidità del guscio di cemento con cui è stato costruito funzionerà come una sorta di barriera corallina artificiale, accogliendo conchiglie e alghe. In questo senso, oltre alla funzione gastronomica, Under è anche utilizzato per progetti di osservazione scientifica della fauna marina, integrando in questo modo la ricerca con l’esperienza culinaria.

Dettaglio della sala principale del ristorante, Under

Quanto costa mangiare da Under

Premiato con una stella Michelin nel 2022 per il suo menù degustazione in continua evoluzione, Under è specializzato principalmente in piatti creati con frutti di mare locali, erbe costiere e pesce. Lo chef, Bernt Saetre, propone un menù degustazione stagionale, che varia a seconda degli ingredienti disponibili. I prezzi per il menù completo della cena si aggirano intorno ai 208 euro a persona, mentre i menù degustazione vini (Abyss) o bevande analcoliche (Meadow) costano rispettivamente 190 e 105 euro.

Uno dei piatti del menù a base di frutti di mare freschi

Il pranzo è invece servito unicamente da aprile a settembre, il menù fisso costa in questo caso 140 euro a persona, quello dei vini 105 e il pacchetto analcolico 64 euro. Ma Under è conosciuto anche per offrire attività interessanti ai suoi clienti, come l'Esperienza da sommelier, grazie alla quale si è seguiti in un viaggio di degustazione; per quest'ultima è però necessario prenotare in anticipo ed essere almeno in 4 persone, pagando un totale di 508 euro.