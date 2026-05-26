Cena sulla Muraglia cinese e Babbo Natale in paratrike: le richieste più assurde negli hotel di lusso

Il vero lusso contemporaneo? Provare esperienze memorabili ed emozionanti. Gli hotel a 5 stelle lo sanno bene, visto che provano sempre a esaudire le richieste dei clienti più esigenti: ecco le loro pretese più assurde.

Avete notato che da qualche tempo a questa parte non si parla più di vacanze o di avventure ma di "experience"? Che si tratti di una cena al ristorante, di un evento o di un soggiorno in hotel, si va sempre alla ricerca di qualcosa di unico che possa trasformare in realtà i propri desideri all'apparenza irrealizzabili. Nel mondo dell'ospitalità di lusso questo concetto ha raggiunto livelli da record, tanto che nelle strutture di alta gamma difficilmente si risponde con un no a una specifica richiesta del cliente. A volte, però, le pretese sono davvero folli: ecco le più assurde raccontate dallo staff di alberghi di lusso sparsi in giro per il mondo.

Le richieste dei clienti degli hotel di lusso

Il team del Four Seasons Resort Tamarindo ha raccontato che una volta una famiglia che ha trascorso le feste di fine anno in una villa privata sulla spiaggia ha richiesto una visita di Babbo Natale unica nel suo genere: arrivato dal cielo a bordo di un paratrike, è atterrato davanti ai bambini, consegnandogli i doni e preparando con loro guacamole e tacos. Il General Manager di The Oberoi Udaivilas, Mohit Malhotra, si è ritrovato invece a preparare un piatto tipico regionale ma attenendosi alla ricetta ricordata dall'ospite, che degustando quegli aromi intendeva tornare indietro nel tempo. Alla fine, però, il risultato è stato perfetto e il cliente ha esclamato "È proprio come lo ricordavo".

Il vero lusso contemporaneo sono le emozioni

Al Mandarin Oriental Qianmen una cliente Vip ha richiesto una cena privata sulla Muraglia Cinese, non preoccupandosi del fatto che si sarebbero dovuti raccogliere dei permessi speciali. Per realizzare il sogno l'hotel ha dovuto ottenere autorizzazioni speciali e ha dovuto usare attrezzature da cucina ad hoc per rispettare le norme di conservazioni del sito storico ma anche in questo caso il risultato è stato memorabile (soprattutto perché raggiunto in meno di una settimana). All'Hotel Bel-Air, negli Stati Uniti, un ospite ha chiesto di allargare i giardini della struttura per un suo evento, mentre al MaçaKızı di Bodrum un cliente ha chiesto di mangiare ogni giorno i piatti più autentici del proprio paese d'origine. Insomma, è chiaro, dunque, che le persone non vanno più alla ricerca di camere perfette e di servizi impeccabili: ad oggi il vero lusso sono le emozioni, i ricordi e le esperienze irripetibili.