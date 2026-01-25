Cosa sono i ristoranti “new money” e perché vengono evitati dai ricchi

Avete mai sentito parlare dei ristoranti new money? Ecco cosa sono e per quale motivo vengono evitati dai ricchi.

Andare al ristorante non è più un piacere che ci si concede quando si vuole celebrare qualcosa di speciale o semplicemente quando non si ha alcuna intenzione di cucinare a casa, è diventata un'esperienza Instagrammabile che va documentata con innumerevoli foto e Stories. I social addicted più accaniti vanno alla ricerca dei locali più rinomati e alla moda e non perdono occasione per provare le pietanze virali, nella speranza di ottenere veri e propri boom di like. È proprio su questa scia che si stanno imponendo sempre di più i cosiddetti ristoranti "new money": cosa sono e per quale motivo vengono evitati dai ricchi (che, al contrario, dovrebbero essere la loro clientela tipo)?

Perché i ristoranti new money sono famosi sui social

Vengono chiamati ristoranti "new money" e sono i locali super chic che "preferiscono lo stile alla sostanza", dove gli ambienti sono pensati solo per essere altamente fotogenici, così da diventare virali sui social. Quando si entra nelle loro sale, si viene accolti da luci soffuse, decorazioni floreali, menù sofisticati e servizio impeccabile, peccato solo che, oltre a offrire pasti mediocri, si rivelino decisamente troppo cari per i clienti "comuni". Sebbene facciano parte di un "format" pensato per una clientela benestante, sono frequentati principalmente da influencer in cerca di notorietà, che si trasformano in perfetti "strumenti di marketing" pubblicando foto di piatti dall'aspetto delizioso, cocktail stravaganti e location che sembrano essere uscite da set cinematografici.

"Sono parchi giochi per aspiranti mondani"

Basta fare una passeggiata tra le stradine del centro di ogni città d'Europa per scoprire una miriade di questi ristoranti "new money" ma, a dispetto di quanto ci si aspetta, tra i clienti "medi" non ci sono persone ricche. Al contrario, queste ultime preferiscono le catene in stile McDonald's, dove la proposta culinaria è sempre la stessa dall'apertura e si sa già cosa bisogna aspettarsi. Analizzando le recensioni lasciate dai clienti sul web ai ristoranti new money, si scopre che vengono definiti "parchi giochi per aspiranti mondani", dove "lo stile prevale sulla sostanza". Il consiglio degli esperti, però, è quello di evitare qualsiasi luogo che pone un post su Instagram al di sopra di un buon servizio. In quanti si sono ritrovati in una di queste vere e proprie "trappole per turisti" (e per aspiranti influencer)?