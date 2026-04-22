Il debutto da artista di Vittoria di Savoia: ha curato una mostra alla Milano Design Week

Vittoria di Savoia è tra le grandi protagoniste della Milano Design Week, dove ha fatto il suo debutto da artista: ecco qual è la mostra che ha curato.

Si sta svolgendo la Milano Design Week e e fino al prossimo 26 aprile saranno moltissimi gli artisti che esporranno le loro innovative opere nei luoghi più suggestivi della città. Tra i molti nomi più o meno famosi presenti alla manifestazione ce n'è uno in particolare che sta attirando le attenzioni dei media: Vittoria Savoia, la primogenita di Emanuele Filiberto e dell'attrice Clotilde Courau, che ha fatto il suo debutto da artista proprio al Fuori Salone milanese. In quanti sapevano che l'erede di casa Savoia ha sempre avuto la passione per l'arte?

La mostra curata da Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia ha debuttato come curatrice e artista indipendente alla Milano Art & Design Week 2026. Insieme a Sarah Douadi ha curato Il Ratto d'Europa, una mostra nata in collaborazione con BKV Fine Art, che rielabora l'opera di Luca Giordano grazie alla visione innovativa di 8 artisti esordienti scelti personalmente dall'erede di Casa Savoia e della sua partner professionale. Per la figlia di Emanuele Filiberto questo è un importante traguardo nella carriera da esperta d'arte. Si è formata nella galleria londinese la Thaddeus Ropac, dove ha lavorato a lungo per pagarsi il corso di teatro alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, ma è stato proprio in quel momento che ha scoperto di essere appassionata di arte e di creatività (basti pensare al fatto che ha lanciato anche Curated by Vittoria di Savoia, una piattaforma per promuovere giovani artisti).

Vittoria di Savoia alla mostra Il Ratto d’Europa

La vita "normale" di Vittoria di Savoia

Sebbene abbia ereditato una serie di titoli legai a Casa Savoia (è Principessa di Carignano, Marchesa di Ivrea e Altezza Reale), Vittoria Savoia non ha mai voluto avere nulla a che fare con la corona "decaduta", anzi, i genitori le hanno trasmesso i valori del lavoro e del denaro. Ha avuto un'educazione libera ma molto solida e non ha avuto paura di lasciare gli studi di Scienze politiche per intraprendere la carriera da attrice. Ad oggi, però, non ama solo la recitazione ma ogni forma d'arte creativa, anche la moda. Insomma, Vittoria ha reinterpretato in chiave contemporanea il concetto di principessa: per lei una vera principessa è una semplice donna libera che usa la voce per esprimere le sue idee.