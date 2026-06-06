Il ragazzo delle pannocchie conquista Istanbul: chi è Alper Temel, il venditore diventato un’attrazione turistica

Da anni vende pannocchie e castagne sul lungomare di Karaköy, a Istanbul. Oggi Alper Temel è diventato una star dei social e una curiosa attrazione turistica che attira visitatori da tutto il mondo, contribuendo economicamente al sostentamento della famiglia.

Sulla destra Alper Temel mentre lavora alla bancarella di famiglia

Istanbul attira ogni anno milioni di visitatori grazie ai suoi monumenti, ai bazar, alle moschee e ai panorami sul Bosforo. Tuttavia, negli ultimi mesi tra le tappe consigliate da guide turistiche e creator di viaggio è comparsa un’attrazione decisamente insolita: un semplice carretto che vende mais e castagne nel quartiere di Karaköy. Il motivo non è una ricetta segreta né uno street food rivoluzionario, ma uno dei suoi proprietari, Alper Temel, un giovane venditore diventato una vera e propria celebrità dei social. Tra selfie, video virali e lunghe code di curiosi, il suo banco è ormai una delle soste più fotografate della città.

Alper alla bancarella di famiglia

La storia di Alper Temel e il sostegno alla sua famiglia

Alper Temel ha 25 anni e da circa sette anni lavora nel chiosco di famiglia insieme ai suoi fratelli, vendendo pannocchie e castagne arrosto sul lungomare di Karaköy. La sua popolarità è esplosa all’improvviso nel 2024, quando alcuni video pubblicati sul suo profilo e anche da turisti sui social sono diventati virali. Da quel momento Alper Temel è stato sommerso da attenzioni, tanto da arrivare ad avere quasi un milione di follower su Instagram e trasformare il suo banco in una meta turistica internazionale. Nonostante offerte da agenzie di moda, proposte per ruoli televisivi e una notorietà sempre più crescente, Temel continua a lavorare dietro il carretto di famiglia. In diverse occasioni ha spiegato che il suo obiettivo principale è sempre stato e continua a essere quello di aiutare i suoi genitori e la sua famiglia e valorizzare l’attività costruita nel corso degli anni. In questo senso, si è detto contento della visibilità ottenuta online perché ha aumentato il numero di clienti e ha contribuito a migliorare le condizioni economiche della famiglia, che gestisce il chiosco da oltre quindici anni.

Un fenomeno che fa riflettere

La vicenda di Alper Temel racconta molto del modo in cui il turismo e i social stanno cambiando le città, e la vita delle persone. Sempre più spesso i viaggiatori cercano oltre ai soliti (e suggestivi) monumenti e musei, anche luoghi diventati virali. Nel caso di Alper Temel, molte persone raggiungono Karaköy soprattutto per scattare una fotografia con lui o registrare un video da condividere sui propri profili: il fenomeno mostra chiaramente come nel 2026 una persona comune possa trasformarsi in un’attrazione a livello internazionale grazie alla viralità di Instagram o TikTok. Allo stesso tempo però solleva interrogativi sul rapporto tra autenticità e spettacolarizzazione del quotidiano: un semplice banco di street food è diventato una destinazione turistica a tutti gli effetti, inserita persino negli itinerari di alcune guide locali.

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Alcune turiste insieme a Alper Temel

Il fascino del lungomare di Karaköy

Se il carretto di Alper Temel è diventato famoso soprattutto grazie al giovane, anche il luogo in cui si trova ha contribuito al suo successo. Karaköy è uno dei quartieri più vivaci e affascinanti di Istanbul, situato sulla sponda europea del Bosforo, tra il Ponte di Galata e la Torre di Galata. Un tempo zona portuale e commerciale, oggi è un quartiere dinamico dove si incontrano storia, arte contemporanea, locali alla moda e tradizioni cittadine. La zona è inoltre un punto di partenza ideale per visitare Galata, storico quartiere con un antico legame con l’Italia, o raggiungere Istiklal Caddesi, la via più famosa di Istanbul conosciuta per i palazzi in stile Liberty, l'antico tram rosso e i negozi internazionali. Ed è proprio questo mix di scorci internazionali, quotidianità e storia ad aver trasformato Karaköy in uno dei quartieri più amati da chi visita la Turchia.